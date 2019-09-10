0553 313 94 23

ABD’nin 11 Eylül oyununa ilişkin konuşan Abdurrahman Dilipak: 11 Eylül İsrail, ABD ve NATO'nun iç hesaplaşmasıdır

11 Eylül 2001’de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıların üzerinden 18 yıl geçti. Saldırının 18’inci yıl dönümü nedeniyle yeniakit.com.tr’ye konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesi ne ise ABD’nin de 11 Eylül 2001 darbesi aynısıdır. Saldırının üzerinden 18 yıl geçti fakat gerçek hala gizli. Belki de 3. Dünya Savaşı 11 Eylül 2001’de ABD’de başlatıldı. 11 Eylül, İsrail’in, NATO’nun, ABD’nin, Dolar’ın, AB’nin geleceği ile ilgili farklı görüş sahiplerinin iç hesaplaşmasının bir ürünüdür.” dedi.

10 Eylül 2019 Salı 12:07
ABD’nin 11 Eylül oyununa ilişkin konuşan Abdurrahman Dilipak: 11 Eylül İsrail, ABD ve NATO'nun iç hesaplaşmasıdır

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Amerika’yı derinden sarsan 11 Eylül saldırılarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“11 Eylül saldırısı ABD’nin Irak’a girmesinin bahanesi olarak kullanıldı”

Üzerinden 18 yıl geçen 11 Eylül saldırılarının arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Dilipak, “ABD saldırıdan El-Kaide'yi suçladı. Daha sonra Usame Bin Laden’in öldürüldüğü açıklandı. Daha yakın zamanda da, Trump saldırının faturasını Suudi Arabistan’a çıkarttı ve Suudilerin 1 Trilyon dolara yakın parasına el koydu. Saldırı aslında ABD’nin Irak’a girmesinin bahanesi olarak da kullanıldı.

11 Eylül 2001’de Beyazsaray ve Pentagon’dan ayrı olarak ikiz kulelere yönelik intihar saldırısının ardından Enron’un iflasına giden yolda, saldırıların ABD içinde bir örtülü hesaplaşma olduğu ve bir darbe girişimin önlendiği şeklinde yorumlara yol açsa da sonuçta dışa yansıyan bir hesaplaşma yaşanmadı.” şeklinde konuştu.

“Bugünkü hesaplaşma 11 Eylül’ün devamı mı?”

Dünya siyaseti ve güvenlik stratejilerinde dönüm noktası kabul edilen 11 Eylül'ün bugüne dair yansımasına ilişkin Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Kimilerine göre bugün ABD ile İngiltere, ABD ve Çin’le yaşanan krizin aslında 11 Eylül’deki derin hesaplaşmanın devamı mahiyetindedir. Bu hesaplaşma görünen devletlerarası bir hesaplaşma değil, dünya derin devletinin iç hesaplaşmasıdır. Rothchiltler ve Rocofeller ailelerinin gelecek planları ile ilgili bir savaştır. Bugünkü hesaplaşma ‘11 Eylül’ün devamı mı?’ sorusunu sorduruyor.”

“11 Eylül, ABD’de örtülü bir darbe girişiminin adıdır”

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, konuya ilişkin sözlerini şöyle tamamladı:

“11 Eylül, İsrail’in, NATO’nun, ABD’nin, Dolar’ın, AB’nin geleceği ile ilgili farklı görüş sahiplerinin yöntem ve hedeflerindeki farklılıklarından kaynaklanan bir iç hesaplaşmanın ürünüdür. Faturası El-Kaide’ye çıkartılan, 2.996 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından bugün ABD’nin sözde savaş açtığı El Kaide’nin devamı olan DAEŞ aslında bugün ABD’nin bölgedeki varlığının bahanesi olmasının ötesinde, bölgedeki diğer Müslüman topluluklara karşı bir saldırı üssü olarak görev yapıyor.

11 Eylül Hava Korsanlığı, Katliam, İntihar Saldırısı, Terörizm ile açıklanamayacak kadar karmaşık ve ABD’de örtülü bir darbe girişimin adıdır. 11 Eylül ABD’nin 12 Eylül’üdür. ‘Ultra modern’ bir darbe girişimidir. Belki de 3. Dünya savaşının başladığı gündür.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:07
  1. Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak

YORUM YAZ

  • ghjmghjm23 dk önce
    yok olsun emperyalist işgalci domuz alçaklar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Multinet Up, müşteri hizmetlerini Whatsapp'a taşıdı
  1. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
  2. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
  3. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
  4. Ülke genelinde trafik güvenliği..
  5. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
  6. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
  7. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
  8. Ekonomistler, politika faizinde..
  9. "Davete elbette ki katılacağız"
  10. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
  11. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
  12. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
  13. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
  14. Samsun’da otomobil takla attı
  15. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
  16. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
  17. Çiğli’de barış türküleri söylendi
  18. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
  19. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
  20. Altay’da Oğuz Han sevinci
  21. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
  22. İzmir’in kurtuluş coşkusu
  23. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
  24. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
  25. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
  26. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
  27. THY'den Güney Avrupa'da indirim..
  28. Milletvekili Aydemir: ‘Birliğimiz,..
  29. PAÜ yemekhanesinde ‘Turuncu..
  30. TSE’den farkındalığın artırılması..
Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

Günün Karikatürü

10 Eylül 2019
Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!