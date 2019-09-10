ABD’nin 11 Eylül oyununa ilişkin konuşan Abdurrahman Dilipak: 11 Eylül İsrail, ABD ve NATO'nun iç hesaplaşmasıdır

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Amerika’yı derinden sarsan 11 Eylül saldırılarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“11 Eylül saldırısı ABD’nin Irak’a girmesinin bahanesi olarak kullanıldı”

Üzerinden 18 yıl geçen 11 Eylül saldırılarının arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Dilipak, “ABD saldırıdan El-Kaide'yi suçladı. Daha sonra Usame Bin Laden’in öldürüldüğü açıklandı. Daha yakın zamanda da, Trump saldırının faturasını Suudi Arabistan’a çıkarttı ve Suudilerin 1 Trilyon dolara yakın parasına el koydu. Saldırı aslında ABD’nin Irak’a girmesinin bahanesi olarak da kullanıldı.

11 Eylül 2001’de Beyazsaray ve Pentagon’dan ayrı olarak ikiz kulelere yönelik intihar saldırısının ardından Enron’un iflasına giden yolda, saldırıların ABD içinde bir örtülü hesaplaşma olduğu ve bir darbe girişimin önlendiği şeklinde yorumlara yol açsa da sonuçta dışa yansıyan bir hesaplaşma yaşanmadı.” şeklinde konuştu.

“Bugünkü hesaplaşma 11 Eylül’ün devamı mı?”

Dünya siyaseti ve güvenlik stratejilerinde dönüm noktası kabul edilen 11 Eylül'ün bugüne dair yansımasına ilişkin Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Kimilerine göre bugün ABD ile İngiltere, ABD ve Çin’le yaşanan krizin aslında 11 Eylül’deki derin hesaplaşmanın devamı mahiyetindedir. Bu hesaplaşma görünen devletlerarası bir hesaplaşma değil, dünya derin devletinin iç hesaplaşmasıdır. Rothchiltler ve Rocofeller ailelerinin gelecek planları ile ilgili bir savaştır. Bugünkü hesaplaşma ‘11 Eylül’ün devamı mı?’ sorusunu sorduruyor.”

“11 Eylül, ABD’de örtülü bir darbe girişiminin adıdır”

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, konuya ilişkin sözlerini şöyle tamamladı:

“11 Eylül, İsrail’in, NATO’nun, ABD’nin, Dolar’ın, AB’nin geleceği ile ilgili farklı görüş sahiplerinin yöntem ve hedeflerindeki farklılıklarından kaynaklanan bir iç hesaplaşmanın ürünüdür. Faturası El-Kaide’ye çıkartılan, 2.996 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından bugün ABD’nin sözde savaş açtığı El Kaide’nin devamı olan DAEŞ aslında bugün ABD’nin bölgedeki varlığının bahanesi olmasının ötesinde, bölgedeki diğer Müslüman topluluklara karşı bir saldırı üssü olarak görev yapıyor.

11 Eylül Hava Korsanlığı, Katliam, İntihar Saldırısı, Terörizm ile açıklanamayacak kadar karmaşık ve ABD’de örtülü bir darbe girişimin adıdır. 11 Eylül ABD’nin 12 Eylül’üdür. ‘Ultra modern’ bir darbe girişimidir. Belki de 3. Dünya savaşının başladığı gündür.”