ABD’liler Trump’ın başkanlığına karşı
ABD’de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in hazırladığı 448 sayfalık raporun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Amerikan halkının yaklaşımını ölçen ilk ulusal anket yapıldı.21 Nisan 2019 Pazar 13:15
Münübe Yılmaz
2016’daki ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in hazırladığı 448 sayfalık raporun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Amerikan halkının yaklaşımını ölçen ilk ulusal anket yapıldı. Reuters’ın Ipsos araştırma şirketiyle birlikte yaptığı ankete göre, Trump’ın başkanlığını onaylayan ABD’lilerin oranı 3 puan birden düşerek yılın en düşük seviyesine geriledi. Amerikalı yetişkinlerin sadece yüzde 37’si Trump’ın görevdeki performansını onayladığı yönünde görüş bildirirken, ankete katılanların yüzde 40’ı, Trump’ın görevden alınmasını talep etti.
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