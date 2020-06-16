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Aktüel

ABD'liler son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:17:49 -
ABD'liler son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyor

NEW YORK (AA) - Bir ankete göre Amerikalılar son yarım asrın en mutsuz anlarını yaşıyor.

Chicago Üniversitesi Ulusal Fikir Araştırma Merkezi tarafından 2 bin 279 kişinin katılımıyla 21-29 Mayıs'ta yapılan ankete, geçen sene ''çok mutlu'' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31 iken, bu yıl aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 14'e geriledi, kendini yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23'ten yüzde 50'ye çıktı. Ankete göre Amerikalılar son 50 yılın en mutsuz döneminde bulunuyor.

Amerikalıların yüzde 58'i gelecek nesillerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olacağını düşünmüyor.



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