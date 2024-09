ABD'liler açıkladı: İşte bomba cihazlara böyle yerleştirildi!

Amerikalı ve operasyon hakkında bilgi sahibi diğer yetkililere göre, İsrail Salı günü Hizbullah'a yönelik operasyonunu, Lübnan'a ithal edilen Tayvan yapımı çağrı cihazlarının içine patlayıcı madde gizleyerek gerçekleştirdi.

NY TİMES: İSRAİL ÇAĞRI CİHAZLARI LÜBNAN'A ULAŞMADAN ÖNCE BOMBA YERLEŞTİRDİ

NY Times'ın haberine göre, Hizbullah'ın Tayvan'daki Gold Apollo'dan sipariş ettiği çağrı cihazları Lübnan'a ulaşmadan önce bozulduğu belirtildi.

Çoğu şirketin AR924 modeliydi, ancak sevkiyata üç Gold Apollo modeli daha dahildi.

Yetkililerden ikisi, her çağrı cihazındaki pilin yanına bir ila iki ons kadar az miktarda patlayıcı maddenin yerleştirildiğini söyledi.

Ayrıca, patlayıcıları patlatmak için uzaktan tetiklenebilen bir anahtar da yerleştirilmişti.

SAAT 15:30'DA GÖNDERİLEN MESAJ İLE PATLATILDI

Lübnan'da öğleden sonra 3:30'da çağrı cihazları Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi görünen bir mesaj aldı, iki yetkili söyledi.

Bunun yerine, mesaj patlayıcıları harekete geçirdi. Lübnan sağlık bakanı devlet medyasına en az 11 kişinin öldüğünü ve 2.700'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkililerden üçü, cihazların patlamadan önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkaracak şekilde programlandığını söyledi.

Hizbullah, İsrail'i saldırıyı düzenlemekle suçladı ancak operasyona ilişkin anlayışının sınırlı ayrıntılarını açıkladı. İsrail saldırı hakkında yorum yapmadı veya saldırının arkasında olduğunu söylemedi.

PATLAMANIN ŞİDDETİ VE HIZI PATLAYICI MADDEYE İŞARET ETTİ

Amerikalı ve diğer yetkililer, operasyonun hassas yapısı nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular.

Saldırı görüntülerini inceleyen bağımsız siber güvenlik uzmanları, patlamaların şiddeti ve hızının bir tür patlayıcı maddeden kaynaklandığının açık olduğunu söyledi.

Yazılım şirketi WithSecure'da araştırma uzmanı ve Europol'e siber suç danışmanı olarak görev yapan Mikko Hypponen, "Bu çağrı cihazları muhtemelen bu tür patlamalara neden olacak şekilde bir şekilde değiştirilmiş; patlamanın boyutu ve şiddeti, sorunun sadece pilde olmadığını gösteriyor" dedi.

HİZBULLAH CEP TELEFONLARINI SAVUNMASIZ BULDUĞU İÇİN BU CİHAZLARI KULLANMAYI TERCİH ETTİ

Tel Aviv Üniversitesi'nde siber güvenlik analisti ve araştırmacısı olan İsrailli Keren Elazari, saldırıların Hizbullah'ın en savunmasız olduğu yerleri hedef aldığını söyledi.

Bazı yetkililere ve güvenlik uzmanlarına göre, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bu yılın başlarında cep telefonlarının kullanımını sıkı bir şekilde sınırlandırmıştı.

Nasrallah, cep telefonlarının İsrail gözetimine karşı giderek daha savunmasız hale geldiğini düşünüyordu.

Bayan Elazari, "Bu saldırı onların Aşil tendonuna isabet etti çünkü merkezi bir iletişim aracını yok ettiler," dedi.

"Daha önce bu tür cihazların, çağrı cihazlarının hedef alındığını gördük ama bu kadar karmaşık bir saldırıda görmedik."

3 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI CİHAZI SİPARİŞ EDİLMİŞTİ

Yetkililerin birçoğu, Tayvan'daki Gold Apollo şirketinden 3.000'den fazla çağrı cihazı sipariş edildiğini söyledi.

Hizbullah çağrı cihazlarını Lübnan genelindeki üyelerine dağıttı ve bazıları İran ve Suriye'deki Hizbullah müttefiklerine ulaştı. İsrail'in saldırısı, açık olan ve mesaj alan çağrı cihazlarını etkiledi.

Salı günü çağrı cihazlarının tam olarak ne zaman sipariş edildiği ve Lübnan'a ne zaman ulaştığı henüz netlik kazanmadı.