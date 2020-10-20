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Dünya ABD’li yetkililerden Şam’a gizli ziyaret
Dünya

ABD’li yetkililerden Şam’a gizli ziyaret

The Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Trump’ın yardımcı vekilini Kash Patel’in iki ABD vatandaşının serbest bırakılması için Suriye’ye giderek Şam’daki yetkililer ile görüştüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:46:00 -
ABD’li yetkililerden Şam’a gizli ziyaret

Münübe Yılmaz

The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın yardımcı vekilini Kash Patel’in iki ABD vatandaşının serbest bırakılması için Suriye’ye giderek Şam’daki yetkililer ile görüştüğünü iddia etti. Gazete tarafından gündeme getirilen iddiaya göre bu yılın başlarında Suriye hükümeti ile görüşen Patel, 2017’den bu yana tutuklu bulunan 62 yasındaki klinik psikolog Majd Kamalmaz’ın ve 29 yasındaki serbest gazeteci Austin Tice’nin serbest bırakılmasını istedi. Görüşmeler sonucu çok fazla yol kat edilemediğini aktarılırken, Şam yönetiminin defalarca Washington’ı güçlerini ülkeden çekmeye çağırdığı bildirildi. ABD'li yetkililer, Austin Tice adlı ABD’li serbest gazeteci ile birlikte Suriye’deki 4 Amerikalının da serbest bırakılması için talepte bulundular. Şam yönetimi ise meseleyi görüşmeden önce ABD güçlerinin geri çekilmesi talebini yineledi. Bahsi geçen gazetecinin aslında ABD istihbaratıyla sözleşmeli bir ajan olduğu da iddia edilirken, kaybolduğu dönemde Suriye ordusunun kontrolünden çıkan birçok bölgeyi ziyaret ettiği ifade edildi. 2012 yılında, Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçisini geri çeken ABD’nin o tarihten bu yana üst düzey bir Amerikalı yetkiliyi Suriye’ye göndermediği bilinirken, bu ziyaretin 9 yıldır savaş nedeni ile boykot edilen Esat’a güç katabileceği yorumları yapılıyor.

 

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