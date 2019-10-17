ABD’li Yahudilerden Türkiye’ye destek

ABD’de yaşayan Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Kendini “Antisiyonizm sözcüsü” olarak tanıtan Twitter kullanıcısı Şaul Ben Kiş, Birleşmiş Milletler (BM) önünde Türk bayrağı açtıkları İsrail karşıtı protesto görüntülerini paylaştı.

‘Türkiye terörizmle savaşıyor’ etiketiyle Tevrat Yahudileri olarak Türkiye’yi desteklediklerini belirten Ben Kiş, “Bütün dünyaya rağmen, Erdoğan’ın Suriye’ye başlattığı harekatla ilgili Türk insanının ve hükümetinin yanında duruyoruz” dedi.

Ben Kiş, aynı protesto görüntülerinin yer aldığı “Türk askerine selam olsun” etiketiyle attığı diğer tweette de “Trump, Amerika, İsrail, Avrupa Birliği. Biz, NATO ve diğerlerine karşı Türkiye’nin yanındayız. Elimizde Türk bayrağını dalgalandırmak gururdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan dik dur, biz seninleyiz. Biz, Türkiye’yi seviyoruz” ifadelerini kullandı.