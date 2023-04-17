  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: İmamoğlu sayesinde çok önemli iyilikler meydana geldi

Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleriyle görüştü! Akademisyenlerden şok eden talep!

Google verileri incelendi! En çok hangi meslekler yapılmak isteniyor? İşte cevabı

Topluca istifa ettiler! DEVA Partisi'nde "ırkçılık" depremi

Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! Gemiye giren oraya koşuyor

Demirtaş, Muharrem İnce'nin destekçilerini hedef aldı!

1 gramı bile sizi zengin edebilir! Bu maddeyi bulursanız gramı 1 milyon liradan fazla ediyor

Oylar hangi partilere bölünecek? HDP'yi baraj tehlikesi vurdu

İngiliz Guardian'a genç seçmenden tokat gibi cevap! 'Erdoğan bizim için baba figürü gibi'

'Altını alan kazanır' diyen dünyaca ünlü milyarder tahminini güncelledi! Bu kez o yatırım aracını işaret etti
Dünya ABD'li vekillerden 'TikTok' çağrısı
Dünya

ABD'li vekillerden 'TikTok' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 22:24:00 -
ABD'li vekillerden 'TikTok' çağrısı

ABD'de bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un milletvekilleri tarafından kullanılmasının yasaklanmasını önerdi.

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Temsilciler Meclisi Üyesi Milletvekili Dan Crenshaw'ın liderliğinde 17 Cumhuriyetçi milletvekili, Senato Kurallar ve Yönetim Komitesi ve Temsilciler Meclisi İdare Komitesi liderlerini, milletvekillerinin TikTok kullanmasını yasaklamaya çağırdı.

Milletvekilleri, konuya ilişkin kaleme aldıkları dilekçede, Amerikalıların verilerinin gizliliği ve casus yazılım uygulaması risklerinin azaltılması için tüm Kongre üyelerinin TikTok'u kullanmayı derhal bırakmaları gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede liderleri, Temsilciler Meclisi ve Senatoda ilgili kuralları değiştirmeye ve gerekli önlemleri almaya çağıran milletvekilleri, bazı Kongre üyelerinin TikTok'u seçmenleriyle iletişim kurmak için kullanmaya devam ettiğini kaydetti.

TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının neden olduğu sorunlara işaret eden vekiller, hassas Kongre bilgilerinin ve seçmenlerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Milletvekilleri, "Kongre üyelerinin TikTok'u resmi olarak kullanmasını yasaklayacak şekilde Senato ve Temsilciler Meclisi kurallarında değişiklik yapmanızı rica ediyoruz." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Giderek yayılıyor! Avrupa’da bir Tiktok yasağı daha
Giderek yayılıyor! Avrupa’da bir Tiktok yasağı daha

Gündem

Giderek yayılıyor! Avrupa’da bir Tiktok yasağı daha

Bir ülke daha TikTok'u yasakladı! Türkiye'de hala serbest
Bir ülke daha TikTok'u yasakladı! Türkiye'de hala serbest

Gündem

Bir ülke daha TikTok'u yasakladı! Türkiye'de hala serbest

MHP’li isimden önemli çıkış: 'Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın'
MHP’li isimden önemli çıkış: 'Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın'

Siyaset

MHP’li isimden önemli çıkış: 'Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın'

Darısı başımıza! TikTok'u tamamen yasaklıyorlar
Darısı başımıza! TikTok'u tamamen yasaklıyorlar

Teknoloji

Darısı başımıza! TikTok'u tamamen yasaklıyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23