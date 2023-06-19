ABD’li vekilden sert sözler, hedefleri: Engelleyecekleri duyurdular! Türkiye’yi F-16’larla tehdit etti!

ABD'deki Yunan lobisi Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Skandal iddialar ile Türkiye'yi hedef alan son isim ise John Sarbanes... Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı desteklemeleri gerektiğini söyleyen Sarbanes, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulundu...

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satışı Yunanistan'ın gündeminde... ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı için yeşil ışık yakmasıyla iyice tutuşan Yunan lobisi skandal iddialar ileri sürüyor.

Yunan Amerikan Kongre Üyesi John Sarbanes, Ta Nea'ya verdiği röportajda Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceklerini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yaptığı provokasyonları görmezden gelen aksine Türkiye'yi suçlayan Sarbanes 'Uyanık olmalıyız, müttefiklerimizi korumak için önlem almalıyız' dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Sarbanes, skandal ifadeler kullandı.

Doğu Akdeniz'de kendi çıkarlarını korumak için hareket eden Türkye'yi pervasız olmakla suçlayan Sarbanes, bütün bunlara devam etmesi halinde ABD'den F-16 alamayacağını söyledi.

Türkiye'yi tehdit etmeye kalkışan Sarbains, F-16'ların satışını engelleme kartının ellerinde olduğunu ileri sürdü.

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