ABD'li vekil Pascrell'den Türk toplumuna yardım teşekkürü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Vekili Bill Pascrell, koronavirüs yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
ABD Temsilciler Meclisi New Jersey eyalet vekili Bill Pascrell, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu'ya gönderdiği mektupta, Türk toplumunun cömert desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
St. Joseph Üniversite Hastanesine Türk toplumu tarafından yapılan kişisel korunma ekipmanı (PPE) bağışı nedeniyle en içten teşekkürlerini sunan Pascrell, bu yardım nedeniyle pek çok kişinin koronavirüse karşı daha iyi mücadele etme imkanı bulduğunu belirtti.
TASC tarafından 4 bin 500 adet kişisel korunma ekipmanı (PPE) St. Joseph Üniversite Hastanesine bağışlanmıştı.