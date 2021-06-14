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Gündem ABD'li uzmanlardan çarpıcı itiraf: Türkiye hareket yarıçapını İsrail kıyılarına kadar genişletti
Gündem

ABD'li uzmanlardan çarpıcı itiraf: Türkiye hareket yarıçapını İsrail kıyılarına kadar genişletti

Yunan basınına konuşan ABD'li uzmanlar, Türkiye'nin KKTC'deki hava üssüne konuşlandırdığı İHA'larla bölgedeki hava hakimiyetini ve hareket yarıçapını İsrail kıyılarına kadar genişlettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 12:01:00 -
ABD'li uzmanlardan çarpıcı itiraf: Türkiye hareket yarıçapını İsrail kıyılarına kadar genişletti

Türkiye'nin KKTC'deki Geçitkale Askeri Havaalanı'na konuşlandıracağı Türk İHA'ları Yunanlıları rahatsız etti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iki yıl önce yaptığı açıklamalara yer veren Yunan basını, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu Türk insansız hava aracının Geçitkale Havaalanı'na ulaştığı ve Türk İHA'larının Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladığı bilgisine yer verdi.

Türkiye İHA'larla harekat yarıçapını İsrail'e kadar genişletti

Konuya ilişkin Yunan basını Amerikalı uzman Michael Rubin'in görüşlerine haberde yer verdi. Türkiye'nin Geçitkale Askeri Havaalanı'nı modernize ettiğini belirten Rubin, "Son zamanlarda Türkiye birçok Bayraktar-TB2'yi Lefkoşa'ya taşıdı. Türkiye böylelikle KKTC'deki yeni insansız hava aracı üssüyle bölgedeki hava hakimiyetini ve hareket yarıçapını Lübnan ve İsrail kıyılarına kadar genişletmiş oldu" ifadelerini kullandı.

KKTC hükümetinden Geçitkale kararı

KKTC Bakanlar Kurulu, 13 Aralık'ta Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Geçitkale Havaalanı'na ilk İHA 16 Aralık'ta Türkiye'den getirildi.

Star.com.tr

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