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Siyaset ABD'li üst düzey isim: Teklifimizi yaptık, karar Türkiye'nin
Siyaset

ABD'li üst düzey isim: Teklifimizi yaptık, karar Türkiye'nin

ABD'den Joe Biden yönetiminin ilk üst düzey ziyareti gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 20:33:00 -
ABD'li üst düzey isim: Teklifimizi yaptık, karar Türkiye'nin

Washington'dan Ankara'ya Joe Biden yönetiminin ilk üst düzey ziyareti gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara'ya geldi.

Sherman temasları sonrası CNN TÜRK'e özel bir röportaj verdi.

Sherman 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değindi. "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sherman, "Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de" diye konuştu.

"Yaptırımın kalkması için alternatif sunduk, karar Türkiye'nin"

"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Sherman, "S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak." dedi.

Terör örgütü PKK ile ilişkilerini savundu!

Wendy Sherman, ayrıca terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile olan ilişkilerini savunmaya kalkarak "Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı DEA'şı yenmek" iddiasında bulundu.

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