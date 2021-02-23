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Spor ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods trafik kazası geçirdi
Spor

ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods trafik kazası geçirdi

ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods, California'da trafik kazası geçirdi. Aracı takla atarak yoldan çıkan Woods hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 23:35:00 -
ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods trafik kazası geçirdi

ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods'un, California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.

Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

 

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