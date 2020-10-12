ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
ANKARA (AA) - ABD'li tenisçi Sam Querrey, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katıldığı Saint Petersburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tenisçilere uygulanan rutin Kovid-19 testinde 33 yaşındaki Querrey'nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Çift erkeklerde Querrey ve ABD'li partneri Tennys Sandgren ile Rus Daniil Golubev-Evgeny Tyurnev ikilisi arasında yarın yapılması planlanan karşılaşma ise iptal edildi.
Querrey, 2017 Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli derecesini elde etmişti.