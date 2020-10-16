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Aktüel ABD'li teknoloji milyarderi ülke tarihinin en büyük vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor
Aktüel

ABD'li teknoloji milyarderi ülke tarihinin en büyük vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor

Otomotiv sektörüne yönelik yazılımlar üreten Reynolds & Reynolds'un üst yöneticisi Robert Brockman'ın 20 yılı aşkın süreçte yaklaşık 2 milyar dolarlık geliri gizleyerek vergiden kaçtığı iddia ediliyor - Söz konusu iddianın ABD tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı suçlaması olduğu belirtiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:58:39 -
ABD'li teknoloji milyarderi ülke tarihinin en büyük vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de otomotiv sektörüne yönelik yazılımlar üreten Reynolds & Reynolds'un üst yöneticisi Robert Brockman, ülke tarihinin en büyük vergi kaçırma iddiasıyla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Ohio merkezli şirketin yöneticisi Brockman'ın vergi kaçırma, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

San Francisco federal mahkemesince yürütülen soruşturmada, Brockman'ın 20 yılı aşkın süreçte, Bermuda ve Nevis adalarındaki off-shore şirketleri kullanarak, özel sermaye fonlarına yaptığı yatırımlardan elde ettiği yaklaşık 2 milyar dolarlık geliri vergiden kaçırdığı iddia edildi.

Brockman'ın vergilendirilmemiş sermaye kazançlarını Bermuda ve İsviçre'deki gizli banka hesaplarına yönlendirdiği belirtilen açıklamada, Brockman'ın 1999 ve 2019 yılları arasında ise dolandırıcılığı gerçekleştirmek için şifreli iletişim kurma ve kod kelimeler belirlediği aktarıldı.

Açıklamada, davanın Adalet Bakanlığının ABD'nin en büyük ve en karmaşık vergi suçlarını bulma ve soruşturma kararlılığını yansıttığı aktarıldı.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Avukatı David Anderson, konuya ilişkin açıklamasında, "2 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı iddiası, ABD'de bugüne kadar bir kişiye karşı yöneltilen en büyük vergi suçlamasıdır." ifadesini kullandı.

Anderson, Brockman'a yöneltilen suçların, yatırım yaptığı özel sermaye fonu yöneticisi Vista Equity Partners'ın kurucusu Robert Smith'in federal yetkililerle iş birliği yapmayı kabul etmesinin ardından ortaya çıktığını anlattı.

Robert Smith'in 2005'ten 2014'e kadar olan süreçte 43 milyon dolarlık vergiyi ödemekten kaçındığını itiraf ettiğini bildiren Anderson, Smith'in 139 milyon dolarlık vergi ve ceza ödemesi yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

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