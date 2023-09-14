  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü biyografi yazarı: Dünyaca tanınan Elon Musk, Starlink'in satışına karar verdi! Pentagon'a devretti! Milyonlarca dolar

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Paşinyan ifade etti: Bölgemizde barışın alternatifi yok! Bunun tek çözümü...

Cihat Yaycı'dan hayati uyarı: Devlet yetkililerine güveniyorum ama sakın bunu yapmasınlar

Son dakika... CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hesap zamanı!

Yeni yerli otomobil satışa çıktı! Kura ve bekleme yok... 300 bin liradan alıcılarını bekliyor

Irkçı provokatörlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi sözler!

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Tarih belli, tebligatlar gönderildi: Ve Kılıçdaroğlu 'sanık' sıfatıyla yargılanacak

Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel iddiasına ilişkin ilk defa konuştu!
Gündem ABD'li sözcüye dikkat çeken İsveç ve Türkiye sorusu
Gündem

ABD'li sözcüye dikkat çeken İsveç ve Türkiye sorusu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 22:48:00 -
ABD'li sözcüye dikkat çeken İsveç ve Türkiye sorusu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'e dikkat çeken Türkiye ve İsveç sorusu soruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz." cevabını verdi.

"Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik." açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.

Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını belirterek, ABD'nin söz konusu üyeliğe verdiği önemi Türkiye'ye aktardığını ifade etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisince (OFAC) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütme kapasitesini zayıflatmak için Rus elitleri ile Rusya'nın endüstriyel tabanı, finans kurumları ve teknoloji tedarikçilerinin hedef alındığı duyurulmuştu.

OFAC'ın 100'e yakın yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da ayrıca 70'den fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedilmişti.

Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olan Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'e infaz! Dünya şaşkın, perde arkası ortaya çıktı! ABD ülkesinde bir teknik!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'e infaz! Dünya şaşkın, perde arkası ortaya çıktı! ABD ülkesinde bir teknik!

Gündem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'e infaz! Dünya şaşkın, perde arkası ortaya çıktı! ABD ülkesinde bir teknik!

Gözler oraya çevrildi, merakla bekleniyordu, son dakika ABD enflasyon veri bilgisi verildi!
Gözler oraya çevrildi, merakla bekleniyordu, son dakika ABD enflasyon veri bilgisi verildi!

Ekonomi

Gözler oraya çevrildi, merakla bekleniyordu, son dakika ABD enflasyon veri bilgisi verildi!

ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı
ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı

Dünya

ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı

MİT'in 3. adamının ihaneti bakın nasıl deşifre oldu! ABD ve İngilizler iş tutmuş, sebebi...
MİT'in 3. adamının ihaneti bakın nasıl deşifre oldu! ABD ve İngilizler iş tutmuş, sebebi...

Gündem

MİT'in 3. adamının ihaneti bakın nasıl deşifre oldu! ABD ve İngilizler iş tutmuş, sebebi...

ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!
ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!

Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!

ABD dünyaya itiraf etti! 'Savaşı kaybettik'
ABD dünyaya itiraf etti! 'Savaşı kaybettik'

Dünya

ABD dünyaya itiraf etti! 'Savaşı kaybettik'

Microsoft, ABD ordusunu AR gözlükleriyle donatıyor
Microsoft, ABD ordusunu AR gözlükleriyle donatıyor

Teknoloji

Microsoft, ABD ordusunu AR gözlükleriyle donatıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!
Gündem

Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!

Reuters, Rusya'nın Ankara'da tarihi doğal gaz ticaret merkezi kurma planı ile ilgili bir habere imza attı. Haber ajansı, iki ülkenin "yöneti..
Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu
Yaşam

Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu

Türkiye’ye yaz mevsimi boyunca etkili olan sıcak hava dalgalarına son dönemde bir yenisi daha! Türkiye'de yaz Afrika'dan yola çıkan sıcak ha..
Emekli için ikramiye: Meclis açılışı sonrası emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?
Ekonomi

Emekli için ikramiye: Meclis açılışı sonrası emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiye ödemesi olacağı iddiası son günlerde sosyal medyada gündemde. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23