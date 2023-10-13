ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

Cumhuriyetçi Florida Temsilcisi Mast, bugün Kongreye, İsrail-Filistin çatışması bağlamında Tel Aviv'e desteğini göstermek için İsrail ordusuna (IDF) hizmetinden kalma askeri üniformasını giyerek geldi.

Mast, Filistin kökenli Temsilci Rashida Tlaib'ın Kongredeki ofisinin kapısında Filistin bayrağı bulunmasını kastederek, "Tlaib, bayrağını getirdi. Ben de üniformamı." dedi.

İsrail askeri üniformasıyla Kongredeki fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaşan Mast, "Hem ABD ordusunda hem de IDF'de görev yapan tek üye olarak her zaman İsrail'in yanında olacağım." ifadesini kullandı.



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Mast, 2010'da patlayıcı mühimmat imha teknisyeni olarak Afganistan'da ABD askeri olarak görev yaparken iki bacağını da kaybetmişti. İsrail ordusunda bir süre gönüllü çalışan Mast, 2017'den beri Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.