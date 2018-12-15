ABD'li senatörün 'Türkiye' şaşkınlığı: Hayatımda bu kadar ikna edici delil görmedim

ABD'nin MSNBC kanalına konuşan Senatör Bob Corker, CIA Başkanı Gina Haspel'in Kaşıkçı cinayeti konusunda verdiği brifingine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suudi Arabistan ile eskilere uzanan bir ilişkisi olduğuna dikkat çeken Corker, "Ama elimizde kontrolden çıkmış bir Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) var. En son yapılan istihbarat brifingdeydim. Son 12 yıldır katıldığım en açık ve net bir istihbarat brifingiydi" ifadelerini kullandı.

Corker, Muhammed Bin Selman'ın ABD'de bir mahkemeye çıktığı taktirde 30 dakika içinde suçlu bulunacağını vurgulayarak, "Hayatımda bu kadar ikna edici bir istihbarat raporu görmedim" dedi.

Öte yandan, Muhammed bin Selman'ın cinayet sonrası tavırlarını eleştiren Corker, "Konsolosluk içinde gazeteci öldürmenin sorumluluğundan kaçabileceğini düşünen 33 yaşında bir Veliaht Prens olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Haspel'e tüm bilgi ve belgeler MİT tarafından verildi

Kaşıkçı cinayetinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye'ye peş peşe ziyaretler gerçekleştirmişti. Pompeo ve Haspel'e cinayet anına ait ses kaydının dinletildiği ve bazı bilgi-belgelerin ise gösterildiği ifade edilmişti. Bu bilgilerin sadece ABD ile değil Kanada, Almanya ve Frans'yla paylaşıldığını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Haspel ise Senato'da verdiği brifinglerde, cinayetin sunumlarını bu bilgiler doğrultusunda hazırladı.

Senato, Veliaht Prensi sorumlu tuttu

Dün Corker tarafından sunulan ve 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Veliaht Prens bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosunda kabul edildi

Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin talimatının Veliaht Prens tarafından verildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısında bulunuldu.