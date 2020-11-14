ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sitesinde yayınlanan mektupta, bir grup Demokrat senatörün Joe Biden'dan göreve resmen başladıktan sonra Dağlık Karabağ'daki durum nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik politikada değişiklik yapmasını istedi.

“Çok uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan'ın savaş söylemlerine katlandık”

Mektup metninde, "Barışı memnuniyetle karşılıyor olsak da bu anlaşmanın yarattığı hem kısa hem de uzun vadeli sorunlardan derin endişe duyuyoruz, zira Dağlık Karabağ'ın nihai statüsü meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir şey içermiyor. Ayrıca inanıyoruz ki ABD ve uluslararası toplum kararlı bir şekilde hareket etseydi, bu trajik sondan kaçınılabilirdi" ifadelerine yer verildi.

Senatörler, "Çok uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan'ın savaş söylemlerine katlandık ve bunun sonucu şu anda açıkça görülüyor. Başkanlık görevini üstlendiğinizde, bölgeye yönelik demokrasiyi, insan haklarını ve kendi kaderini tayin etme hakkını destekleyen yeni bir politika uygulama imkanına sahip olacaksınız." İfadelerini söylediler.

Biden’a yardımı kes çağrısı yaptılar

Mektubun mimarları, Biden ve yeni idaresinden Azerbaycan'a askeri yardımı kesmelerini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çatısında Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili müzakerelere katılmalarını, ayrıca mayınların temizlenmesini ve Ermeni sığınmacıların geri dönmelerini destekleyerek insani yardım sağlamalarını talep etti.

Mektupta ayrıca 'NATO üyesi olarak defalarca ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden Türkiye'ye yönelik politikanın yeniden gözden geçirilmesi' ve Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Karabağ’da yaşananlar

27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalar son buldu. Azerbaycan, işgal edilen topraklarını bir bir geri almaya başlayınca Ermeniler çareyi teslim olmakta buldu. İmzalanan ateşkese göre Ermenistan'ın işgali altındaki Ağdam ili 20 Kasım'a, Kelbecer 15 Kasım'a, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek.