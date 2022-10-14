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Gündem ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah F-16 tehdidi
Gündem

ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah F-16 tehdidi

ABD Senatosundaki yasa tasarısında, Türkiye'ye F-16 satışındaki şartlar kaldırıldı. Yaşanan bu gelişme sonrası ABD'li senatör Bob Menendez'den küstah bir açıklama geldi. Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 22:55:00 -
ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah F-16 tehdidi

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışındaki inadı sürüyor. Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Menendez, Türkiye'ye F-16 satışında senatonun ön şartları kaldırmasına tepki gösterdi.

Menendez'den "satışı onaylamam" tehdidi

Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağını söyleyen demokrat senatör şunları ifade etti:

"Açık konuşayım. Komite başkanı olarak Erdoğan, bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 tasarısını onaylamayacağım. Nokta."

Menendez'in komisyonda veto yetkisi yok

Senatörün açıklamalarının Yunan lobisine moral vermeyi amaçladığı düşünülüyor. Çünkü Menendez'in komisyonda veto yetkisi yok. Ayrıca tasarının geçmesi için çoğunluk oyu yetiyor.

 

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