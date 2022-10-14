ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah F-16 tehdidi
ABD Senatosundaki yasa tasarısında, Türkiye'ye F-16 satışındaki şartlar kaldırıldı. Yaşanan bu gelişme sonrası ABD'li senatör Bob Menendez'den küstah bir açıklama geldi. Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.
ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışındaki inadı sürüyor. Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Menendez, Türkiye'ye F-16 satışında senatonun ön şartları kaldırmasına tepki gösterdi.
Menendez'den "satışı onaylamam" tehdidi
Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağını söyleyen demokrat senatör şunları ifade etti:
"Açık konuşayım. Komite başkanı olarak Erdoğan, bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 tasarısını onaylamayacağım. Nokta."
Menendez'in komisyonda veto yetkisi yok
Senatörün açıklamalarının Yunan lobisine moral vermeyi amaçladığı düşünülüyor. Çünkü Menendez'in komisyonda veto yetkisi yok. Ayrıca tasarının geçmesi için çoğunluk oyu yetiyor.