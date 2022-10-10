ABD'li senatörden skandal Türkiye çıkışı! Hadi oradan alçak herif

ABD'de Demokrat Parti Senatörü Chris van Hollen, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarına ilişkin küstah açıklamalarda bulundu.

Sıkı Yunan-Rum dostu Amerikalı Demokrat Parti Senatörü Chris van Hollen, Türkiye ile Libya arasında yapılan hidrokarbon alanındaki işbirliğine ilişkin 3 Ekim’de Trablus’ta imzalanan mutabakat zaptını "provokatif eylem", Suriye’deki teröristleri ise "Kürt kardeşlerimiz" diye tanımladı.

Hollen, Yunan "Real News" gazetesine demecinde "Libya ile imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir provokatif eylemidir. Sorun, Erdoğan yönetimindeki Türk politikasıdır. Rusya’ya, Putin'e çok yakın. Rusya, Kıbrıs ve DEAŞ’a karşı mücadele veren Suriyeli Kürt kardeşlerimiz ile ilgili politikası, bizim ve NATO'nun çıkarlarını baltalıyor" dedi.

Biden'a "yaptırım" mesajı

"Türkiye, Yunanistan’a saldırırsa ABD ne yapacak" sorusuna Hollen, "Umarım Biden hükümeti, böyle bir durumun çok ağır sonuçları olacağını Türk tarafına anlatmıştır" yanıtını verdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla Menguş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.

KAYNAK: HÜRRİYET