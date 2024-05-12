ABD'li senatörden İsrail'e skandal çağrı! 'Nükleer bomba kullanın'
ABD'li Senatör Lindsey Graham, siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdiği açıklamasında skandal ifadeler kullandı.
Graham, ABD'nin Japonya'da kullandığı atom bombasını gündeme getirdi. ABD'li senatör, "Pearl Harbor'dan sonra millet olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı bitirmeye karar verdik ve bu doğru bir karardı." dedikten sonra şu skandal çağrıda bulundu:
"İsrail'e savaşı bitirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin."
ABD, II. Dünya Savaşı'nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü, Uranyum-235 tipi atom bombasıyla Hiroşima'ya ve 9 Ağustos 1945 günü de Plütonyum-239 tipi atom bombasıyla Nagasaki'ye saldırı gerçekleştirmişti.