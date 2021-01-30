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Dünya ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın
Dünya

ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın

ABD'nin Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen, Sri Lanka'nın Washington Büyükelçiliğine bir mektup göndererek, "Yeni tip koronavirüs salgınından ölen Müslümanların naaşlarının yakılmaması ve ülkedeki dini grupların ölülerini dini geleneklerine göre gömmesine izin verilmesi" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:04:00 -
ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın

ABD'nin Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen, Sri Lanka'nın Washington Büyükelçiliğine bir mektup göndererek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölen Müslümanların naaşlarının yakılmaması ve ülkedeki dini grupların ölülerini dini geleneklerine göre gömmesine izin verilmesi" çağrısı yaptı.

Mektubunda, Temsilciler Meclisinde iken Sri Lanka Dostluk Grubu Eski Başkanı olduğunu hatırlatan Van Hollen, ABD'deki Sri Lankalıların ülkedeki Kovid-19'dan vefat edenlerin naaşlarının yakılması politikasına yönelik ciddi kaygıları bulunduğunu belirtti.

Van Hollen, "Ölüleri yakmak İslam'da yasakken bu politika, Sri Lanka'daki Müslüman toplum içerisinde gerilim ve üzüntüye neden oluyor. Kovid-19 kurbanlarına ve ailelerine İslami cenaze haklarının verilmesi reddediliyor." ifadesini kullandı.

"Tek seçenek olarak sunulması insan hakları ihlali"

Sri Lanka'nın sağlık makamlarının koronavirüsten ölenlerin yakılan naaşlarının yeraltı sularını kirlettiğini açıkladığı halde bu uygulamaya devam edildiğine dikkati çeken Van Hollen, şunları kaydetti:

"Özellikle de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geleneksel gömme yerine naaşlarının yakılmasının Kovid-19 salgınının yayılmasını engellediğine dair kanıt olmadığını açıkladı. Birleşmiş Milletlerdeki (BM) insan hakları uzmanları da Kovid-19'dan öldüğü tespit edilen kişilerin naaşlarının yakılmasının tek seçenek olarak sunulmasının insan hakları ihlali olduğu konusunda uyarılar yapıyor."

Ölülere, onların kültürel, dini değerlerine ve ailelerine gerekli saygının gösterilmesi gerektiğini vurgulayan ABD'li senatör, "Sri Lanka hükümetine, 'tüm vatandaşlarına sevdiklerini nasıl güvenli ve itibarlı bir şekilde ebediyete uğurlayacaklarını tercih etmesine izin vermesi' çağrısında bulunuyorum." dedi.

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