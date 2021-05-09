ABD’li senatörden Biden’a Filistin çağrısı

yeniakit.com.tr

Filistin topraklarında işgalini sürdüren siyonist İsrail, zulümlerine devam ederken son iki gündür uyguladığı şiddet ve attığı ses bombalarıyla, Filistinli kadın, çocuk dahil onlarca kişi yaralandı. İşgalci İsrail’in bu saldırgan tutumuna dünyanın her yerinden tepki yağarken, ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, ABD yönetimini, İsrail hükümeti ile ittifak içindeki aşırılıkçıların, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Demokrat Vermont Senatörü Sanders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da hükümetle ittifak içindeki İsrailli aşırılıkçıların şiddetine karşı sesini güçlü bir şekilde yükseltmeli ve Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine devam edilmemesi gerektiğini açıkça belirtmelidir” ifadesini kullandı.