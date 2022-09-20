ABD’li Senatör Türk düşmanlığından kafayı yedi! Bu adam Yunandan daha Yunan
Azılı Türkiye düşmanı ABD’li Senatör Bob Menendez, düşmanlığını öyle bir seviyeye taşıdı ki, artık aklını kaybettiği izlenimi vermeye başladı. Menendez, Yunanistan karasularını Yunanistan’dan daha agresif, daha pervasız şekilde göstererek pes dedirtti.
Yeni Akit Ankara
ABD’li Senatör Menendez, paylaştığı uyduruk Ege haritasının altına, “Açık konuşalım, Bu deniz alanlarına "itiraz eden" tek ülke Türkiye'dir. Bu alanlar Yunanistan'ındır, ABD Dışişleri Bakanlığı,bu alanlardaki gerilimden sadece Türkiye'nin sorumlu olduğunu net olarak açıklamalıdır” diye yazdı.
Menendez’in komik paylaşımı, TÜRK DEGS Sosyal Medya hesabından, “ABD’li Senatör’ün Türk Düşmanlığı Tavan Yaptı” başlığıyla alıntılandı.