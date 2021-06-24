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Dünya ABD'li Senatör Menendez: Erdoğan'a taviz verilmemeli
Dünya

ABD'li Senatör Menendez: Erdoğan'a taviz verilmemeli

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taviz verilmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 05:33:00 -
ABD'li Senatör Menendez: Erdoğan'a taviz verilmemeli

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunan Kathimerini gazetesine röportaj veren Menendez, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye dair "Başkan Biden, geçen hafta Erdoğan ile yaptığı görüşmede herhangi bir ek koz kullanmaya ihtiyaç duymadı. Zaten kullanmaya niyetimiz olsa bolca var" yorumunu yaptı.

Senatör, "Türkiye'nin S-400 alımı, Doğu Akdeniz'deki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Azerbaycan'daki otokratlara desteği ve Türk halkına anti-demokratik muamelesi söz konusu olduğunda, Başkan Biden'ın Erdoğan'a karşı kararlı olmaya ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını ilerletmeye devam edeceğine dair her türlü beklentim var. Türkiye ile yaptığımız tüm toplantıların gündemi bu olmalı ve Sayın Erdoğan'a bu alanların her birinde önemli bir tutum değişikliği olmadan taviz vermemesini şiddetle öneririm" dedi.

Öte yandan Ege ve Doğu Akdeniz'de Atina'ya desteğini defalarca dile getirmiş olan ve aynı zamanda Biden'ın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasında önemli rolü olan Menendez, "ABD ile Yunanistan arasındaki ikili ilişki hiç bu kadar güçlü olmamıştı ve savunma işbirliği önemli bir dayanak noktası" ifadelerini kullandı.

Biden'ın Türk mevkidaşı Erdoğan'a karşı 'kararlı duruşunu sürdürmesini beklediğini' dile getiren ABD'li Senatör, ayrıca Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD arasındaki 3+1 ortaklığının, bölgeye önemli faydaları olababileceğine inanadığını belirtti.

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