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ABD'li senatör çılgına döndü: Uçak gemimiz nerede?

Venezuela'da askeri darbe girişiminin başarısız olması sonrası çılgına dönen ABD'li senatör Lindsey Graham,'Biz yaptırımları konuşurken Küba ve Rusya Maduro'ya destek vermek için Venezuela'ya asker gönderiyor. Bizim uçak gemimiz nerede?' dedi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:32
ABD'li senatör çılgına döndü: Uçak gemimiz nerede?

Venezuela'daki ABD destekli askeri darbe girişiminin Maduro hükümetince akamete uğratılmasının yankıları sürüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Venezuela'ya yönelik işgal tehditlerine bir yenisi Senatör Lindsey Graham'dan geldi.

Graham, Trump yönetimini müdahalesizlikle suçlayarak "Biz yaptırımları konuşurken Küba ve Rusya Maduro'ya desteklemek için Venezuela'ya asker gönderiyor. Bizim uçak gemimiz nerede?"mesajını paylaştı.

Pentagon askeri müdahaleye soğuk

Trump’ın aynı zamanda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a Venezuela konusunda geniş yetki alanı tanıdığı, Bolton’un gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray içinde ve dışında bazılarını kızdırdığı, salı günkü darbe girişiminden önce de Bolton ekibinin, Venezuela’daki krizle ilgili bir toplantı sırasında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva ile tartışmaya girdiği belirtildi.

Pentagon yönetiminin, askeri müdahale seçeneğine soğuk baktığı belirtildi.

Venezuela: Darbeyi Bolton yönetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da başkent Caracas’ta 1 Mayıs törenlerinde yaptığı konuşmada, “Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi” ifadelerini kullandı.

Maduro, “Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton’ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi” dedi.Venezuela lideri, “Burada silahlar ve tüfekler değil, yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:32
  1. Lindsey Graham
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