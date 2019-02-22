0553 313 94 23

ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Laz Ziya’nın yeniden yargılanmasına başlandı

ABD’li Sarai Sierra’ın 2013 yılında İstanbul Sarayburnu’nda öldürülmesine ilişki dava, Yargıtayın bozma kararının ardında yeniden görülmeye başlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:59
ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Laz Ziya’nın yeniden yargılanmasına başlandı

ABD’li Sarai Sierra’ın 2013 yılında İstanbul Sarayburnu’nda öldürülmesine ilişki dava, Yargıtayın bozma kararının ardında yeniden görülmeye başlandı. Cinayeti işleyen ’Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı, "Maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim ama cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.


İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan duruşmada tutuklu sanık Ziya Tasalı ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Yargıtay bozma ilamı okundu. Mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından sanık Ziya Tasalı’nın Sierra’yı “nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onandığını ancak “Nitelikli cinsel saldırı ve Hırsızlık” suçundan verilen cezanın ise bozulduğunu belirtti.


Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili olarak mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açılsa da eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, sanığa bu yönde ceza verilmesini talep etti. Mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, sanığın 14 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.


Müşteki Aile ve Sosyal Politikalar avukatı Nuray Yiğit ise, bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat Yiğit, cinsel saldırı eyleminin tamamlanmış olduğunu düşündüklerini, bu nedenle Yargıtay bozma kararına kısmen direnilmesini talep etti. Müşteki Bexiada Jimenez’in avukatı Ceren Şarman ise, “Yargıtay’ın üst sınırdan ceza verilmesine yönelik gerekçesine katılıyoruz. Ancak cinsel saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki görüşüne katılmıyoruz. Biz eylemin tamamlandığı kanaatindeyiz” dedi.


“Öldürdüm ama tecavüzde bulunmadım”


Sanık Ziya Tasalı ise, “Ben maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim. Ancak cinsel saldırıda bulunmadım. Savcının aleyhe olan bölümlerini kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da iki kişinin katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    1. Batman'da iki kişinin katil zanlısı 10..
    2. AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı
    3. Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de
    4. HUGO BOSS İzmir’e ‘Yılın Çalışan..
    5. GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının..
    6. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    7. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    8. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    9. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    10. “Geç kalma lüksümüz yok”
    11. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    12. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    13. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    14. Turkcell’den yatırım atağı
    15. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    16. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    17. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    18. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    19. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    20. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...