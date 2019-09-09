ABD'li sapkın büyükelçiden provokasyon! Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen sapkın LGBTİ'lerin sözde Onur Yürüyüşü'ne Amerika Birleşik Devletleri'nin eşcinsel Bosna Büyükelçisi de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen sapkın eşcinsellerin sözde Onur Yürüyüşü'e karşı Müslüman gruplarda eş zamanlı Onur Yürüyüşü karşıtı yürüyüş düzenledi. Polis önlem aldı Sapkın LGBTİ'lilerin sözde Saraybosna Onur Yürüyüşü'nün güvenliğini sağlamak için binden fazla polis hazır bulundu. Euronews Türkçe’nin haberine göre; Bosna, Balkan ülkeleri arasında sözde onur yürüyüşünün düzenlendiği son ülke oldu. ABD'li sapkın büyükelçiden provokasyon! Avrupa Birliği diplomatları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sapkın eşcinsel Bosna Büyükelçisi de LGBTİ'lileri desteklemek için yürüyüşe katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.