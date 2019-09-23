0553 313 94 23

ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum

Konser görüşmeleri için geldiği Türkiye'ye hayran kalarak Muğla'ya yerleşen ve Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum" dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:18
ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok şarkıcının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum" dedi.

Dünyanın en iyi caz sanatçıları arasında gösterilen Della Miles, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

Hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Miles, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye konserlerine Bodrum ile devam edeceğini söyledi.

Ardından Almanya ve İsviçre'de sahne alacağını aktaran Miles, Hakkari'de gerçekleştirmeyi planladıkları konserin henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ne yerleştiğini, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Miles, "Dalyan, doğal güzelliklere sahip çok güzel bir yer. Yaşadığım yer çok sessiz ve doğa harikası. Konserlerimden dolayı çok seyahat ediyorum. Bu nedenle evimde fazla zaman geçiremiyorum. Fırsat buldukça Türkiye’ye geliyorum ve burada yaşamayı seviyorum" diye konuştu.

Türk insanı ve kültürünü sevdiği için Türkiye'de yaşama kararı aldığına dikkati çeken Miles, almadan çok vermeyi seven Türk kültürünü benimsediğini vurguladı. Miles, Türkiye'de televizyon programı projesi olduğunu, bunun yanı sıra bazı sanatçılarla düet yapmayı, tek şarkılık albümler çıkarmayı düşündüğünü anlattı.

"İslam aslında bir eğitim"

Geçen yıl Türkiye'de Müslüman olduğunu hatırlatan Miles, yaşamından ziyade hislerinde çok büyük değişiklik olduğunu belirterek, "İslam aslında bir eğitim. Gerçeğin eğitimi. Birileri sana söylüyor ve sen de kabul ediyorsun. Müslüman olduğum için son derece huzurluyum. Ailem beni seviyor. Allah'ı da seviyor. Bu yüzden bana bir reaksiyon veren, karşı çıkan olmadı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değinen Miles, bunun mutluluk verici olduğuna işaret ederek, "Görüşmemizde bana sanki bir başkan değil de çok yakın arkadaş gibi yaklaştı, sevgisini gösterdi" dedi.

"Houston'dan çok şey öğrendim"

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıyla çalıştığını anımsatan Miles, şunları kaydetti:

"Profesyonel insanlarla çalışmak kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Birlikte çalıştığım sanatçılardan çok şey öğrendim. Özel hayatı beni çok ilgilendirmiyor ama Whitney Houston sahnede harika bir şarkıcıydı. Sahneye her şeyini veren bir sanatçıydı. Ondan çok şey öğrendim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:18
  1. Muğla
  2. Hakkari
  3. Antalya
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Michael Jackson
  6. Whitney Houston
  7. Della Miles
  8. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
    1. Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
    2. Türkmenli çocuktan yürekleri yakan..
    3. Suriye için flaş gelişme! Guterres..
    4. Suriye için kritik gelişmeyi BM duyurdu!
    5. BİA Platformu Kurucusu İlknur Birsel..
    6. Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve..
    7. ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum..
    8. 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can..
    9. NASA korkutan açıklamayı yaptı!..
    10. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    11. Canikli'den CHP'ye tepki: Özlemleri..
    12. İstanbul'da panik! Metrobüs durağında..
    13. IMF ile gizli görüşme skandalı.....
    14. İş makinesi bu kez inek için mesai yaptı
    15. İkinci hamilelik daha mı kolay?
    16. "Teröristler neden öldür öldür..
    17. Askeri aracın çarptığı yaya hayatını..
    18. Suriye anayasa komitesinde kimler var?..
    19. İran'dan Boris Johnson'a kritik uyarı!
    20. ABD askeri helikopterleri Akçakale..
    21. Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İşte..
    23. Sebzeli mama nasıl yapılır?
    24. Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır?..
    25. TOKİ indirim kampanyası başvuru TOKİ..
    26. Askere gidecekler dikkat! Bakanlık..
    27. Afrika ülkesinde art arda saldırılar!..
    28. 15 Temmuz'la ilgili yeni soruşturma!
    29. Hastane çıkışı dikkat çeken detay
    30. Yakın kaynaklar açıkladı!..
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü