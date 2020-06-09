ABD'li rapçiden Trump’a ağır sözler: Sanırım çıkıp oy atacağım çünkü bu zibidiyi…

ABD'li rapçi, bir radyo programına katılarak siyasi açıklamalarda bulundu.

'Yasadışı siyah rapçi' mitinin en önde gelen temsilcilerinden Snoop Dogg, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığına tahammül edemediğini ve hayatında ilk kez oy kullanacağını açıkladı.

Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde ilk kez oy kullanma kararını Trump'a atıfla "Bu zibidiyi görevde bir yıl daha görmeye dayanamam" diye izah eden rapçi, suç siciliyle ilgili yaşadığı kafa karışıklığı yüzünden bugüne dek oy verme hakkının bulunmadığını sandığını söyledi.

1990 ve 2007'de uyuşturucudan tutuklanması nedeniyle "Suç sicilin var, o yüzden oy veremezsin" diye düşünmesine neden olacak şekilde 'beyninin yıkandığından' söz eden rapçi, "Haberim yoktu, suç sicilim silinmiş, o yüzden artık oy verebilirim" dedi.

Trump karşıtı çalışmaları da olan rapçi, 2016'da başkan seçilen ve bir dört yıl daha devam etmek için kasımda aday olacak Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki yarış için şöyle konuştu:

Ben hayatımda hiç oy kullanmadım, ama bu yıl sanırım çıkıp oy atacağım, çünkü bu zibidiyi bir yıl daha bile görevde görmeye dayanamayacağım.

İlk döneminde 'gangsta rap' temsilcisi olarak ünlenen müzisyen, hayranlarına da oy kullanmaları için örnek olmak istediğini belirterek "Siz yapın deyip de benim yapmamam, olmaz, size bir şey yapmanızı söylersem, çoktan yapmışım demektir" diye ekledi.

Pandemi açıklaması

Beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u öldürmesi ve buna karşı düzenlenen 'Black Lives Matter' protestolarını da değerlendiren Snoop, harekete destek verdiğini açıkladı, ancak insanların koronavirüs pandemisinde sağlıklarını koruması gerektiğini belirtti:

Pandemiyle uğraşıyoruz ve tümüyle gideceğini sanmıyorum. İnsanlar hemen sokağa dökülüyor ve şu anki durumu tam manasıyla bilmiyor. O yüzden herkesin bilmesini isterim ki dikkatli olsunlar, korunaklı olsunlar, maskelerini taksınlar. Bol su için ve hijyeni koruyun.