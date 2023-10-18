ABD'li politik yorumcu Jimmy Dore tek cümle ile kendilerini özetledi “Terörist olan bizleriz, ABD teröristtir”

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en büyük destek ABD'den gelmişti.

Vahşete destek olunmasına ABD'li birçok isim tepki gösterirken en net sözler ABD'li analist Jimmy Dore'dan geldi.

Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." ifadelerini kullandı.

İşgalcilerin en büyük destekçisi ABD

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" demişti.

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Öte yandan Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderme kararı da almıştı.