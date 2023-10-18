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Yerel ABD'li politik yorumcu Jimmy Dore tek cümle ile kendilerini özetledi “Terörist olan bizleriz, ABD teröristtir”
Yerel

ABD'li politik yorumcu Jimmy Dore tek cümle ile kendilerini özetledi “Terörist olan bizleriz, ABD teröristtir”

Yeniakit Publisher
2023-10-18 10:59:00 -

Siyonist İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de sivil katliamı yaparken en büyük desteği de müttefiki ABD'den gördü. Amerikalı yorumcu Jimmy Dore ise katıldığı televizyon programında ülkesini 'dünyanın teröristi' ilan ederek Ortadoğu'yu ateşe verenin kendileri olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en büyük destek ABD'den gelmişti.

Vahşete destek olunmasına ABD'li birçok isim tepki gösterirken en net sözler ABD'li analist Jimmy Dore'dan geldi.

Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." ifadelerini kullandı.

İşgalcilerin en büyük destekçisi ABD

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" demişti.
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Öte yandan Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderme kararı da almıştı.

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Yorumlar

vatandaş

Sonunda kendilerinin ne olduğunu açıklayabilecek cesareti gösteren batılılar ortaya çıkmaya başladı ne diyelim gereğini yapmaları dileğiyle.

fetösavar

adam birileri bizi yiyiyor, biz habire oradan oraya koşturuyoruz, işgal ediyoruz, öldürüyoruz, ölüyoruz... niye adam gibi bir ülke olammıyoruz... bunu sorguluyor... yani biz ülkemizi doğru, adil, demokratik, ileri, çağdaş, modern, falan filan diye.... biliyoruz. ama hiç de öyle değil gerçek amerikalılar uyanın diyor... yani siyonist uşaklığı yapmaktan canımız çıktı diyor...
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