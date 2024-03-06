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Gündem ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: Tüm ölümler durmalıdır
Gündem

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: Tüm ölümler durmalıdır

Yeniakit Publisher
2024-03-06 07:09:00 -
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: Tüm ölümler durmalıdır

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için sosyal medya hesabından, "Tüm ölümler durmalıdır" paylaşımında bulundu. "Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz" ifadesine yer verdi

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır" paylaşımında bulundu.

İNSANLIĞIMIZ BUNA BAĞLI

"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz" ifadesine yer verdi.

TARİHE NOT DÜŞEN FOTOĞRAF

Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

HAKSIZLIKLARA DİRENMEK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz", "Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz", "Daha fazla ölüm olamaz", "Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadeler kullanıldı.
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