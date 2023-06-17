ABD’li oyun şirketi bunu da yaptı: İlkokul çocuklarına LGBT propagandası

Çocuklar ve gençlerin ellerinden düşmeyen tablet, bilgisayar ve/veya telefonlara yüklenen oyunlarda şiddet başta olmak üzere pek çok olumsuz içerik riski bulunuyor.

Özellikle ilkokul çocuklarının en sık oynadığı mobil oyunlardan biri de ‘Stumble Guys’

Stumble Guys, çok oyunculu gruplar için toplu bir eleme oyunu, 32 oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabiliyor. Bu oyun, Android ve iOS cihazlarda da çok popüler olan Fall Guys gibi oyunlardan esinlenerek ortaya çıkarılmış.

‘ONUR AYI’ FIRSAT BİLİNDİ

Hemen hemen her oyunda olduğu gibi bu oyunda da çevrimiçi satın alma seçenekleri mevcut. Çocuklar bu satın alınabilen paketlerle oyun içinde kazanmalarına yardımcı olan jeton ve karakter elde ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Scopely adlı yazılımcı firmanın geliştirdiği oyunda bu ay ‘LGBT’ propagandası içeren paketler satışa çıktı. Bu paketler arasında ‘Onur Ayı’na (pride month) özel ‘Trans onuru’, ‘Aseksüel onuru’, ‘İki cinsiyetin dışında onuru’ ile gökkuşağı renklerini içeren ‘Onur sepeti’ seçenekleri yer alıyor.

Kullanıcılar bu seçenekleri satın alınca trans, aseksüel, iki cinsiyet dışı (non-binary) bayrakları ile kıyafetlerine sahip oluyor.

Ancak, yaşları çok küçük olan çocuklara LGBT içeriklerin böyle sunuluyor olması aileleri endişelendirdi.

İSTATİSTİKLER ENDİŞE VERİCİ

Oyunda, Türkçe dahil 32 ayrı dil desteği bulunuyor; yani bu propaganda şu an 32 dilde yapılıyor.

Stumble Guys’ın yayınlandığı tarih olan 12 Şubat 2021’den bugüne dek Android cihazlarda 100 milyonun üzerinde indirildiği görülüyor.

Oyun geçtiğimiz yıl tüm cihazlarda en çok indirilenler arasında 8. Sırada yer alıyor.

Rakamlara bakıldığında sunulan paket ve bilgilerin de ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını hesaplamak zor değil.

PEGI 3 ETİKETİ NE ANLAMA GELİYOR

Android cihazlara uygulama indirmek için kullanılan dükkanlarda, oyunun PEGI 3 etiketine sahip olduğu görülüyor.

PEGI 3 etiketine sahip oyunlar; tüm yaş grupları için uygun kabul ediliyor. Tam anlamı şu:

Çocuk ekranda gördüğü karakteri gerçek hayattaki karakterler ile ilişkilendiremez, ekran karakterleri tamamen fantezi ürünüdür. Oyun, küçük çocukları korkutacak herhangi bir ses veya görseli içermez. Argo (küfürlü) dil kullanılmaz.