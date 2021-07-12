ABD’li o general görevini bırakıyor!

Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı olan General Austin Scott Miller'ın görevi bıraktığı ve ülkeden çekileceği bildirildi.

Görevin bırakılmasının şahsi bir karar değil, ABD'nin ülkeden çekilme sürecinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Böylece Miller, ABD'nin ülkede bulunan son dört yıldızlı generali olmuş oldu. Bununla birlikte "ABD'nin Afganistan güçlerinin komutanlığı" askeri makamı da son bulacak.

Miller, Afganistan'da yalnızca ABD güçlerinin değil, NATO kuvvetlerinin de genel komutanlığı görevini yürütüyordu.

ABD'nin Afganistan'da halen varlığını sürdüren güçleri de CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie liderliğine geçecek.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti. Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

2020 Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapattı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

20 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak göreve başlayan Joe Biden yönetimi ise, çekilme sürecinin Mayıs ayında başlayacağını ve 11 Eylül 2021 tarihine kadar bitirileceğini ilan etti.

Temmuz ayı itibariyle ABD, başta Bagram Üssü olmak üzere Afganistan'daki önemli merkezlerini terk etti. Yabancı güçlerin büyük çoğunluğu da Afganistan'dan ayrıldı.