0553 313 94 23

ABD'li milyarder tecavüzden tutuklandı!

Dünyanın konuştuğu olayın ardından ilk duruşma yapılırken ortaya çıkan detaylar, şok etkisi yarattı. Jeffrey Epstein adlı iş insanının, özellikle 14 yaşındaki kızları kullandığı ortaya çıktı.

09 Temmuz 2019 Salı 21:55
ABD'li milyarder tecavüzden tutuklandı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik tecavüz ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklandı.

14 yaşındaki kızlara tecavüz

Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında, reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıkladı.

Uygunsuz fotoğraflar bulundu

Geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Jeffrey Epstein'in, Manhattan'daki evini polis bastı ve evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulundu. Fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi.

Küçük yaşta getirilen kızlar için yüzlerce dolar para verdi

İddianamede, Jeffrey Epstein'in çalışanlarına ve kurbanlarına, getirdikleri her bir genç yaşta kız için yüzlerce dolar para verdiği detayına yer verildi. Epstein'in, reşit olmayan kızları özellikle istediği ve bu kızların seks amaçlı insan kaçakçılığı ağının parçaları haline getirdiği vurgulandı. Jeffrey Epstein'in bu şekilde kaç kişiyi insan kaçakçılığı ağının bir parçası haline getirdiği açıklanmazken FBI, sadece New York ve Florida'da yüzlerce kişiden bahsedilebileceği bilgisini verdi.

45 yıl ceza alabilir

Jeffrey Epstein'ın avukatı suçlamalara ilişkin bir açıklama yapmazken, cumartesi günü tutuklanan milyarder iş insanının 45 yıl hapis cezası alabileceği öğrenildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 21:55
  1. Jeffrey Epstein
  2. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
    1. Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
    2. Su dolu kanala düşen araçta, kocasının..
    3. 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı,..
    4. Eşini ve kayınpederini öldürdüğü iddia..
    5. Astsubay karısını ve kayınbabasını..
    6. Kayısı kaç kaloridir? Kayısının besin..
    7. Emine Erdoğan’dan atölye açılışı
    8. Doğum sancısına nasıl hazırlanılır?..
    9. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    10. Başkan Alim Işık: Belediye Kütahyaspor..
    11. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    12. ALES/2 2019 sınav merkezi tercihleri..
    13. Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar..
    14. Özbekistan'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    15. Denizli’de otomobil takla attı: 1..
    16. ABD'li milyarder tecavüzden tutuklandı!
    17. İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı
    18. Tenis: Wimbledon
    19. Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    20. TBMM Genel Kurulunda gerginlik
    21. ’Yuvaya Dönüş’ filminin galası..
    22. ALES/2 başvuruları ne zaman sona..
    23. Antalyaspor'un Erzurum kampı
    24. Bekçiyi bıçaklayan suç makinesinden..
    25. Resmen duyurdular! Ülkenin para birimi..
    26. ALES/2 2019 başvuru ücreti ne kadar?..
    27. Milliler Atletizm Şampiyonası için..
    28. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    29. Futbol: Hazırlık maçı
    30. İsviçre’den gelen karı koca denizde..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler