ABD'li milyarder tecavüzden tutuklandı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik tecavüz ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklandı.

14 yaşındaki kızlara tecavüz

Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında, reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıkladı.

Uygunsuz fotoğraflar bulundu

Geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Jeffrey Epstein'in, Manhattan'daki evini polis bastı ve evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulundu. Fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi.

Küçük yaşta getirilen kızlar için yüzlerce dolar para verdi

İddianamede, Jeffrey Epstein'in çalışanlarına ve kurbanlarına, getirdikleri her bir genç yaşta kız için yüzlerce dolar para verdiği detayına yer verildi. Epstein'in, reşit olmayan kızları özellikle istediği ve bu kızların seks amaçlı insan kaçakçılığı ağının parçaları haline getirdiği vurgulandı. Jeffrey Epstein'in bu şekilde kaç kişiyi insan kaçakçılığı ağının bir parçası haline getirdiği açıklanmazken FBI, sadece New York ve Florida'da yüzlerce kişiden bahsedilebileceği bilgisini verdi.

45 yıl ceza alabilir

Jeffrey Epstein'ın avukatı suçlamalara ilişkin bir açıklama yapmazken, cumartesi günü tutuklanan milyarder iş insanının 45 yıl hapis cezası alabileceği öğrenildi.