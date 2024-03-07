ABD’li mahkum, kazandığı tüm parayı Gazze'ye bağışladı!

40 yıldır hapiste olan ABD'li Hamza'nın, kazandığı bütün parayı Gazze'ye göndermesinin ardından, mahkum için 100 bin dolar toplandı.

Yanlışlıkla akrabasını öldürdüğü için ABD'de 40 yıldır hapiste olan Hamza, saati sadece 13 sente 136 saat çalışarak kazandığı 17 doları Gazze'ye bağışlamıştı.

Arkadaşının, Hamza'nın hapishane maaş makbuzunu sosyal medyada paylaşması üzerine, insanlar 56 yaşındaki Kaliforniyalı Hamza için, "GoFundMe" kampanyası aracılığı ile 102.000 dolardan fazla para topladı.

Şartlı tahliye ile serbest bırakılması bekleniyordu

Hamza, 1995-2013 yılları arasında 10 kez şartlı tahliye kurulunun karşısına çıktı ve rutin olarak reddedildi.

Kaliforniya Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi kayıtlarına göre Hamza'nın 2014-2023 yılları arasında üç kez daha şartlı tahliye talebinin reddedildiği ortaya çıktı.

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Ayrıca Hamza isminin mahkumun gerçek ismi olmadığı belirtilirken, dikkatleri üzerine çekmemek ve şartlı tahliye talebini olumsuz etkilememek için, kimliğini gizlemeyi tercih ettiği aktarıldı.

Bağışların bir kısmı ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak

GoFundMe sayfasında Hamza'nın 1989 yılında nasıl İslâm'ı seçtiğinden bahsedilirken, serbest bırakıldıktan sonra parasını nasıl harcayacağı da aktarıldı.

Sayfada yer alan bilgiye göre, Hamza serbest bırakıldıktan sonra bağışlanan parayı “Sağlık, barınma, giyim, yiyecek, iş arama ve eğitim.” için kullanacağı belirtildi.

Ancak The Washington Post’un haberine göre Hamza, yine de kendisi için toplanan bağışların bir kısmının ihtiyaç sahibi insanlara gitmesine karar verdi.

Acı çeken insanlar varken, ilginin kendi üzerinde olmasından rahatsızlık duymuş

Arkadaşının aktardığına göre Hamza, toplanan para binlerce dolara ulaştığı zaman kampanyanın bitirilmesini istemiş. Toplanan paranın kendisi için yeterli olduğunu ifade eden Hamza, daha çok acı çeken insanlar varken ilginin kendi üzerinde toplanmasından rahatsız olmuş.

Kazanacağı parayı da Gazze'ye bağışlayacak

Hapishane temizliğinden mart ayında kazanacağı parayı da Gazze’ye bağışlayacağını açıklayan Hamza, özgürlüğüne kavuştuktan sonra hayata yeniden başlamayı dört gözle bekliyor.

Daily Ummah