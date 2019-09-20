ABD'li komutandan Trump'a uyarı

ABD istihbarat servislerini gammazlıklarıyla diken üstünde tuttuğu iddialarıyla sürekli haber olan Başkanı Donald Trump Kasım 2016 başkanlık seçimi kampanyasından beri dilinden düşürmediği Meksika sınırına duvar inşaatını ziyaretinde gereğinden fazla konuştuğu için asker uyarısı işitti.

Trump'ın hızla ilerleyen duvar inşaatına ziyareti sırasında ABD ordusu mühendisler birliğinin komutanıyla arasında geçen konuşma, sosyal medyada gündem oldu.

San Diego’s Otay Mesa bölgesinde gazetecilere duvar hakkında açıklama yapan Trump, duvardan kablo geçirerek birilerinin geçmeye çalışıp çalışmadığını saptayacaklarından söz etti.

Trump'ın daha ayrıntılı bilgi vermesi için yanına çağırdığı Korgeneral Todd Semonite ise duvar inşaatında kullanılan teknolojiyi açık etmemenin daha iyi olacağı yönünde ABD Başkanı'nı uyarmak zorunda kaldı.

Komutanın "Bu konuyu konuşmamak daha mantıklı olur" diyerek daveti reddetmesi üzerine Trump "Tamam. Bunu sevdim, harika bir yanıttı. Size sadece kablolu olduğunu söyleyeceğim" karşılığını verdi.

Ama duvarın güvenlik teknolojisiyle ilgili ayrıntıları anlatmaya devam etti.

'Birinci sınıf güvenlik sistemi' diye nitelediği duvarın bir kesitine adını yazıp imza da atan Trump'ın güvenlikle ilgili boşboğazlık yaparken yakalanması, Twitter'da yine hakaretengiz eleştirilerin hedefi haline gelmesine yol açtı.

Trump yönetiminin 3 milyar dolarlık bütçe aktardığı 300 kilometrelik sınır duvarı inşaatının 100 kilometrelik bölümü tamamlandı.