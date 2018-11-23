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ABD'li kadınlar feminizme karşı yeni bir akım başlattı: Bizi kurbanlaştırıyorlar!

Feminizmin 'kadınların dayanışması' maskesiyle erkek düşmanlığı yapması kadınları da bezdirdi. ABD'li kadınlar anti-feminizm hareketi başlatarak "Feminizme ihtiyacım yok çünkü..." akımı başlattı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:15
ABD'li kadınlar feminizme karşı yeni bir akım başlattı: Bizi kurbanlaştırıyorlar!

 yeniakit.com.tr 

Erkek düşmanlığı yaparak kadını aileden koparmayı amaçlayan feminazilere artık kadınlar da tepki göstermeye başladı.

Yeni bir akım başlattılar

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan ABD'li kadınlar, feministlere tepki göstererek "Feminizme ihtiyacım yok çünkü..." sloganıyla yeni bir akım başlattı. 

"Feminizmin amacı kadınları kurbanlaştırmak"

ABD'li kadınlar feminizmin eşitlikten uzak olduğu, erkekler tarafından hedef veya savaş halinde olmadığını, feministlerin tüm kadınlar adına konuşamayacağını ifade ederken bu çarpık ideolojinin amacının kadınları kurbanlaştırmak, mağdurlaştırmak ve iradesizleştirmek olduğunu ifade etti. 

İşte bazı ABD'li kadınların feminizme gösterdiği tepkiler:

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:15
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