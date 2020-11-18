ABD'li Joe Biden'a Türk Hackher şoku!

Türk Hachker RootAyyıldız, Joe Biden'ın vote.joebiden.com adlı internet sitesini hackledi.

'Reisimizin yanındayız'

RootAyyıldız, 'Erdoğan'ı darbe ile değil seçimle devireceğiz' diyerek skandal ifadeler kullanan Biden'ın internet sitesini hackledikten sonra, "Biz reisimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

vote.joebiden.com adlı siteyi hackleyen RootAyyıldız, sitenin açılış sayfasına da şu ifadeleri yazdı:

"Hacked By RootAyyıldız. Abdest alıp çıktı yola kendimiz kıldık cenaze namazımızı kardeşimiz için biledik pusatımızı. Ulu Hakana verdik sözümüzü. Reis için öldürürüz davamıza köy koyanı. Para ve nam için yaşayana lanet olsun. İslam davası için yaşayana selam olsun. Buradan; CHP, HDP, İP gibi ABD destekli sözde siyasi partileri uyarıyorum. Ellerinizi devletimin, milletimin üzerinden çekmezseniz kabusunuz oluruz. En özel konuşmalarınızı deşifre edip sizleri sokakta gezdirmeyiz kendinize çeki düzen verin. RootAyyıldız bir grup veya kuruluş değil tek başına mücadele eden vatansever biridir. İslam için mücadele eden herkese selam olsun. Allah yardımcımız olsun."