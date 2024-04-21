ABD'li isimden skandal sözler: İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür

Gazze'de katliam yapan İsrail, Yahudilikten gerekçeler sunarken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da "İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür" dedi.

Amerikan Fox News'a katılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Hristiyanlar için İsrail'i korumanın İncil'de geçen buyruk olduğunu belirtti. İsrail için ayrılan yardım fonuna ilişkin soru sorulması üzerine Johnson, "Sanırım çoğu insan bu fonun gerekliliğini anlıyor.

İsrailliler varoluşları için savaşıyor. İnançlı olanlarımız için, İsrail'in yanında durmamız İncil'deki bir öğüttür. Biz yapacağız ve onlar galip gelecektir" dedi.

Kendisi de Evanjelist tarikat mensubu olan Johson'ın skandal sözleri, "ABD ve İsrail din savaşı yürütüyor" yorumuna neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO