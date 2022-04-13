ABD'li isimden bomba İmamoğlu itirafı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde “Doğu Akdeniz’de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD’nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek” başlıklı bir oturum düzenledi.

Toplantıya başkanlık eden William R. Keating, Türkiye’nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu ve bu doğrultuda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da görüştüklerini söyledi.

Dış İlişkiler Komitesi’nin alt komitelerinden birinin başkanlığını da yapan Keating’in sözleri, İmamoğlu’nun İstanbul’daki kar krizi sırasında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yaptığı gizli görüşmeyle birlikte düşünüldüğünde, “Başka görüşmeler de mi var?” sorusunu akıllara getirdi. İmamoğlu, Türkiye’nin yönünün NATO ve Batı olması gerektiği konusunda defalarca görüş belirtmişti.

"Daha fazla bekleyemeyiz, onları bunun içine çekmeliyiz"

Beş dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye’nin hizadan çıkmasına ayıran ABD’li parlamenter Bill Keating, Türkiye’nin ABD’yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:

"Rusya’yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye’nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul’da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."

"İBB Başkanıyla görüştük"

"ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?" diyen Keating, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Belediye Başkanı’yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye’nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."

"Kıbrıs'ta Türk işgali var"

Oturumda uzmanlığına başvurulan tüm isimler ve görüş belirten kongre üyeleri, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını "işgal" olarak nitelerken ABD’nin halihazırda kademeli olarak kaldırdığı Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini savundu.

Rhode Island’dan kongre üyesi olan David N. Cicilline, "Kıbrıs Cumhuriyeti, Rusya’nın limanlarına gelme hakkını durdurdu, Rusya’ya yaptırım uygulayarak çok güçlü bir ortak olduğunu kanıtladı. Artık Kıbrıs’a silah ambargosunu tamamen kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Washington’dan kongre üyesi Nicole Malliotakis ise Türkiye ve Rusya’yı "bölgesel baş belaları" olarak adlandırarak "Türkiye, Kıbrıs'ın üçte birini yasadışı bir şekilde işgal ediyor. Son dönemde Doğu Akdeniz'de, adanın yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgelerde saldırganlık gösterdi, uluslararası hukuku ihlal etti. Evet Türkiye bir NATO müttefiki, ancak bazen düşman gibi davranıyor." şeklinde görüş belirtti.

İBB "görüşme yapılmadı" dedi

Aydınlık gazetesi; İBB’ye "1. Bu görüşme ne zaman, hangi vesileyle, kiminle ve nerede yapıldı? 2. Görüşmede ne konuşuldu? 3. Sayın İmamoğlu, daha önce belirttiği gibi Türkiye'nin çıkarlarının Batı'da ve NATO'da olduğuna dair görüş belirtmiş midir?" sorularını yönelttiklerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü Ceren Akdağ'ın ise "Böyle bir görüşme kesinlikle yapılmamıştır" dediğini aktardı.

William Richard Keating kimdir?

William Richard Keating, 2013’ten beri Demokrat Parti’nin Massachusetts’ten Temsilciler Meclisi Üyesi. 1985-1999 yılları arasında Amerikan Senatosu’nda da görev yapan Keating, 1999-2011 yılları arasında Norfolk bölge savcılığı görevini yürüttü. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli bir üyesi olan Keating, Afganistan, Pakistan ve Irak’a gönderilen meclis heyetlerinde yer aldı.

Keating, geçmişten bugüne Türkiye’ye karşı çıkışlarıyla sık sık gündeme geldi. 20 Kasım 2013’te ise Dış İlişkiler Komitesi’nin üyesi olduğu alt komitesinde Heybeliada’daki ruhban okulunun "koşulsuz olarak veya gecikmeksizin açılmasına" yönelik karar tasarısının kabul edilmesine öncülük etti. Ayrıca Obama hükümetinin insan hakları konusunda Erdoğan’a daha fazla baskı yapması için de girişimlerde bulundu.

Keating, Ocak 2014’te FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili polislerin görevden alınmasından endişe duyduğunu belirterek “Türk hükümetine, yolsuzluk soruşturmasında veya haksızlık iddiasıyla başlatılan tüm diğer soruşturmalarda şeffaf ve tarafsız yargı ilkelerine uyması çağrısında bulunuyorum.” demişti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, 13 Kasım 2019’da FETÖ’cü Enes Kanter ile boy gösterdi.

Gizlice büyükelçiyle görüşmüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Ocak 2022 tarihinde İstanbulluların yollarda mahsur kaldığı saatlerde Saraçhane’de bir balık lokantasında kamuya kapalı bir şekilde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la görüşmüştü.

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından “1 saatlik mola” diye tarif ettiği yemekli görüşmenin 3 saat sürdüğü ortaya çıktı. İmamoğlu, “hususi bir tarafı var” dediği ve eşleriyle birlikte katıldıkları akşam yemeğini “Yani bir İBB Başkanı’nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçi ya da başkonsolosluklarıyla kurduğu ilişki o kadar görevi ve sorumluluğudur.” sözleriyle savunmuştu.

İmamoğlu bu olaydan bir hafta sonra 31 Ocak 2022’de bu sefer de ABD’nin yeni atanan Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve eşi Cheryl Flake'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İmamoğlu bu görüşmede Flake’e “Göreve geldiğim günden beri hem Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğiyle hem de Sayın Başkonsolosla yürüttüğümüz güzel ilişkilerin, sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum.” dedi.

22 Eylül 2020’de ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüşen İmamoğlu, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı’ndan alınan 5 milyon dolarlık hibe anlaşmasına imza attı.

İmamoğlu ayrıca İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın Başkanı Richard Moore’nin mesajına sosyal medyada tepki gösteren bir vatandaşı “organize kötülük” olarak yaftalamış ve İngiliz istihbarat başkanına İngilizce “Türk halkı her zaman kimin dost olduğunu bilir.” yazmıştı.

"NATO ve ABD vazgeçilmez"

İmamoğlu, 31 Mart 2022 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Şişli'deki bir otelde, AB Türkiye Delegasyonu, üye büyükelçiler ve başkonsoloslardan oluşan 25 kişiyle görüşen İBB Başkanı, bu görüşmede "Bilindiği gibi AB ile müzakere dönemi, Türkiye tarihinde demokratik kurumların ve demokratik değerlerin en hızlı yükseldiği dönem olmuştur. Süreç dondurulmuş olsa da AB üyeliğine ilişkin Türkiye'deki toplumsal destek hala yüksektir." dedi.

22 Şubat 2022’de Deutsche Welle’ye konuşan İmamoğlu, “Bazen popülist söylemlerle siyaseti kullanma yönünde çatışma dilini tercih edenler olsa da, genel anlayışta artık Türkiye'nin Avrupa'nın ya da NATO'nun vazgeçilmez bir parçası, bir erki olduğunu biz de biliyoruz.” dedi.

İmamoğlu ayrıca “Ne Batı'nın Türkiye'den şüphesi olmalı ne de Türkiye'nin Batı'yla ilgili şüpheleri var. Sadece bir diyalog eksikliğinden kaynaklı bir süreç yaşanıyor.” diye konuşmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Şubart 2022’de Reuters’e “Biz NATO'yu sadece bir savunma aracı, kurumu olarak da görmüyoruz. NATO artık bugün 21. yüzyılda aynı zamanda demokrasinin de bir güvencesi de.” demişti.

Ancak toplumun nabzını tutan araştırmalar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun Batı’ya yaranmak için sarf ettiği sözlerin tam tersine işaret ediyor. Örneğin dünyaca ünlü PEW Araştırma Merkezi'nin 2019 yılında yayınladığı 'Küresel Tavırlar Anketi'ne göre, Türkiye'de “AB'ye olumlu bakanların oranı” yüzde 34, “NATO'dan hoşnut olanların oranı” ise sadece yüzde 21.