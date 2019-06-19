ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"

yeniakit.com.tr Köklü Amerikan siyasi dergisi The Atlantic, CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile alakalı kontrolsüz ve sapıtmış bir methiye neşrinde bulundu.

Amerikalı’dan bitmek bilmeyen kucaklaşma üstüne kucaklaşma vurguları

Daha seçim kazandığı bile belli olmayan, değil esaslı bir icraat listesi, hiçbir ciddi icraat ve büyük başarıda tek bir belediye başkanlık dönemi dahi görülmeyen bir adamı Erdoğan’ı yıkabilmek uğruna nasıl methedeceğini bilemeyen yazı Melvyn Ingleby imzasıyla yayınlandı.

Yazıda, hükümet baskısı ile yetkililerin seçimin hileli olduğuna hükmettiği yazıldı. Öte yandan en ufacık bir baskı delili yahut şahidliği dahi aktaramayıp yüzlerle vesika ile seçimdeki arıza ortaya çıkmasına rağmen buna da temas edilmedi.

Tam bir İmamoğlu propagandası yazısına çevrilen herzenamede, İmamoğlu’nun Erdoğan için daha tehdit edici bir çağrı yaptığı savunuldu. Yazıya göre bu çağrı; sevme, kucaklama çağrısıydı...

İmamoğlu’nun koltuğundan “devrildiğini” savunan Amerikan yazısında onun, “Biz, bu milletin kavga etmesini istemeyen insanlar, yekdiğerimizi kucaklamakta ısrar edeceğiz.” beyanatında bulunduğu kaydedildi.

Kucaklaşma vurgusu boyuna sürüp giden yazıda bu naklin ardından bir kez daha, İmamoğlu’nun sokaklarda insanlarla kucaklaştığının altı çizildi. “Her şey güzel olacak” sloganı da “dost kazandırıcı” bir slogan olarak yüceltildi.

Hala kucaklamaktan bahsedilen yazıda, İmamoğlu’nun şu sözleri ile devam edildi: “Sizin gibi düşünmeyen bir komşu bulun ve onu sadece kucaklayın.”

Amerikalı: “AKP muhalefeti lekeliyor.. İmamoğlu ise saygılı”

Yazıda İmamoğlu’nun duvarları sevgi ile yıkmak mesajı verdiği, “AKP seçmeninin” dinî hayat tarzına saygısını da gösterdiği savunuldu.

Ayrıca CHP stratejisti Ateş İlyas Başsoy’un da sözleri aktarıldı: “Erdoğan’ın değiştiremeyeceğimizi gördük. Biz de kendimizi değiştirerek savaşıyoruz.” Başsoy Amerikan yazarına prensiplerini ise şöyle açıklamış: “Erdoğan’ı boş verin, ama onu sevenleri sevin.”

Başsoy The Atlantic’e açıklamalarında şunu da iddia etti: “Türkiye’de hakiki bölünme sekülerizm ve İslam, yahut Türkler ve Kürtler arasında değil, zenginlerle fakirler arasında.”

Amerikan yazarı AK Parti’yi muhalefeti lekelemekle de suçladı

Yazıda sözlerine verilen ve Türkiye üzerine çalışma yapan Kansas Üniversitesi’nden Michael Wuthrich ise, Erdoğan’ın artık halkın ekonomik menfaatlerini savunmadığını, CHP’nin dinî kimliği ezmesinden ötürü hala bile oyların ona kayabildiğini savundu.

Amerikalı, Trump’ı yenmek için İmamoğlu’nun öğretmenleri olmasını istemiş...

Yazıda sloganından kullandığı basit cümlelere kadar her şeyi yüceltilen İmamoğlu methiyelerinin ardı arkası da kesilmek bilmedi. Öyle ki California Üniversitesi’nden bir sosyoloji profesörü olan Arlie Hochschild, İmamoğlu’nun stratejisinin Amerika’da da işe yarayabileceğini söyledi. Hochschild, Trump ile Erdoğan’ı aynı kefeye koyup böyle kimseleri yenmek için destekçileriyle yüz yüze görüşmek gerektiğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu’nun “Radikal Sevgi” hareketinin başında olduğu savunulan yazıda, onun bir öğretmen olmaya hazır olduğu savunuldu. Amerikan ululamasının kontrolsüzce yapıldığı yazıda böylece, Amerika’nın içindeki durumdan kurtarılmasının Ekrem İmamoğlu’nun öğretmenliğiyle olabileceği zımnen ifade edildi.

Hatta yazar, İmamoğlu’ndan Amerikan başkanı Trump’ı yenmek için tavsiye istediğini dahi söyledi. Cevaben aktardığına göre İmamoğlu ise böyle bir tavsiye vermesinin kendisi için biraz kibirlilik olacağını fakat Türkiye’yi izlemeye devam etmek isteyebileceklerini söyledi.

İcraatsız adama canhıraşane destekler...

Diğer yandan yazıyı hazırlayan Melvyn Ingleby, sosyal medya hesabında da İmamoğlu propagandası yaparken görülüyor. 8 Haziran’da twitter hesabında yaptığı paylaşımda Ingleby, 1999’da Erdoğan’ın da VIP’ten geçirilmemesine dikkat çekti ve Erdoğan’a o yıllarda yapılan ile İmamoğlu’na şimdi yapılan aynı şeymiş gibi sundu. Fakat Erdoğan’ın o zamanki tavrı ile İmamoğlu ve çevresindekilerin şimdi hakaret yağdıran tavrı arasındaki kocaman farka ise hiç dikkat çekmedi.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ne gelmeden evvel de benzer tonla ve vaat yağdırarak konuştuğu ancak bir yığın vaadini tutmadığı gibi tutmanın yanına bile yaklaşmayıp zikrini bile bıraktığı da bliniyor.

Aynı anda hem PKK, hem FETÖ hem Amerika mensuplarının büyük bir görev altından kalkmamış, ciddi düzeyde icraatı görülmemiş birisine böyle büyük umutlar ve kontrolden çıkmış methiyelerle destek sunması manidar bulundu.

Malum olduğu üzere bu mihrakların ortak ve temel derdinin Reisicumhuru devirmek ve böylece kendilerine istedikleri gibi alan açmak olduğu biliniyor.