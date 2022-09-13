ABD'li Hollen hadsizce Türkiye'yi hedef aldı! F-16 satışı için skandal öneri

ABD'li senatör Hollen, Türkiye hakkında hadsiz açıklamalarda bulundu. Hollen, Türkiye'ye verilecek F-16'ların terör örgütü YPG/PKK için kullanılmamasını istedi.

ABD'li senatör Chris van Hollen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye hadsiz sözler

Türkiye ile ilgili skandal ifadelere başvuran Hollen, Türkiye'nin NATO içerisinde tutarsız bir müttefik olduğunu ileri sürdü.

F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için kendisinin aktif rol oynadığını itiraf eden Hollen, F-16'ların satışı ve modernizasyonu ile ilgili de akılalmaz söylemlerde bulundu.

F-16 satışı için şart ileri sürdü

Türkiye'ye F-16 verilmesi için yeni şartlar öne sürülmesi gerektiğini belirten Hollen, "Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan gibi NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmayacağı koşulunu içermelidir" ifadelerini kullandı.

"PKK'ya karşı kullanılmasın"

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini alenen gösteren Hollen, DEAŞ'a karşı müttefiki olan YPG/PKK için de F-16'ların kullanılmasının yasaklanması gerektiğini iddia etti.