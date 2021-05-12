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Dünya ABD'li hava yolu şirketlerinden 'Tel Aviv' kararı! İptal edildi
Dünya

ABD'li hava yolu şirketlerinden 'Tel Aviv' kararı! İptal edildi

ABD'li büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines, Tel Aviv'e uçuşlarını iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:43:00 -
ABD'li hava yolu şirketlerinden 'Tel Aviv' kararı! İptal edildi

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, ABD'li büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines'ın çarşamba ve perşembe ABD'den Tel Aviv'e olan uçuşları iptal edildi.

United Airlines ve Delta Air Lines şirketlerinin sözcüleri, söz konusu uçuş iptallerini doğrularken, şiddetin arttığı işgalci İsrail'deki durumu izlediklerini belirtti.

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