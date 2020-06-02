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Spor

ABD'li golfçü Tiger Woods'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:56:37 -
ABD'li golfçü Tiger Woods'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini kınadı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajla yaşananları protesto eden 44 yaşındaki sporcu, "Kalbim George Floyd ve acı çeken sevdikleri için atıyor." ifadelerini kullandı.

ABD emniyetine sitemde bulunan Woods, "Kolluk kuvvetlerimize sonsuz bir saygım var. Güçlerini nerede ve nasıl kullanacaklarına ilişkin çok titiz bir eğitimden geçiyorlar. Ama bu şok edici trajedide çizgiyi aştılar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Los Angeles kentinde 1992 yılında benzer nedenlerle yaşanan eylemleri hatırlatan Tiger Woods, "Yaşanan eylemlerden çıkardığım ders, eğitimin en önemli çözüm yolu olmasıydı. Komşularımızın yaşadığı yerleri ateşe vermeden de bir çözüm yolu bulabiliriz. Umarım yapıcı ve dürüst diyaloglarla daha güvenli, birbirini destekleyen bir toplum oluşturabiliriz." temennisinde bulundu.

Woods'un yanı sıra Micheal Jordan, LeBron James, Lewis Hamilton, Floyd Mayweather, Paul Pogba ve Serena Williams gibi dünyaca ünlü birçok sporcu, yaşanan trajediye tepki göstermişti.


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