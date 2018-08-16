ABD'li gazeteden hadsiz haber: Türkiye NATO'dan atılsın

ABD'nin döviz spekülasyonunu fırsat bilen Türk düşmanları, uluslararası arenada kara propaganda peşinde. Fransız neo-liberal entelektüel Bernard Henri Levy ABD'nin ünlü ekonomi gazetesi Wall Street Journal'da Türk düşmanlığıyla dolu bir yazı yazdı.

Skandallarla dolu yazıda Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması gerektiği yazıyor.

HADSİZ BAŞLIK

Wall Street Journal'da dün yayınlanan "NATO, Türkiye'ye tekmeyi basmalı" başlıklı yazısında, Fransa'nın tanınmış liberal entelektüellerinden Bernard Henri Levy, Ankara'nın Çin ve Rusya'nın desteğiyle Batı'nın çıkarlarına çelme taktığını savundu.

Yazısına ABD ve Türkiye ilişkilerinin, tarihinin en büyük krizini yaşadığını ifade ederek başlayan Levi, "Biri ABD'nin diğeri Yeni Türkiye'nin birinci ismi ve aynı popülizmin farklı yüzleri olan iki lider, yakında bulundukları testosteron seviyesinden inebilir ve müthiş bir mutabakat sahneleyebilir, başarabilirler" yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE NATO'DAN ATILSIN"

Henry Levy'nin kaleme aldığı yazının genelinden Türk düşmanlığı akarken makalenin en skandal yeri ise "Türkiye NATO'dan atılsın" yazan yeri oldu.

Levy "Kısa zaman önce Avrupalılar, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne kabul edip etmemeyi tartışıyordu. Şimdi ise Batı’nın toplu bir biçimde sadece rehinenin serbest bırakılmasını değil aynı zamanda Türkiye’nin NATO’dan atılmasını talep etme zamanı geldi." sözleriyle Türkiye'nin NATO'dan çıakrtılması gerektiğini savundu.

Fransa'nın en tanınmış neo-liberal entelektüellerinden olan Bernard Henri Levy, daha önce de Fransız "sözde" aydınlarının başlattığı "Kuran'da değişim" kampanyalarına verdiği destek ile tanınıyor.