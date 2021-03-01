ABD’li gazeteci aldığı cevaplar sonrası şok oldu! Ermenistan gündemi altüst olacak
Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, Ermenistan ordusuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gerçeği ortaya çıkardı.
Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı.
Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu.
Aileler, evlatlarının "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla Dağlık Karabağ'a götürüldüğünü söyledi.
Ermenistan bölgede istikarara darbe vuruyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti.
Ermenistan'a askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı.