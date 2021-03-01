  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’li gazeteci aldığı cevaplar sonrası şok oldu! Ermenistan gündemi altüst olacak
Dünya

ABD’li gazeteci aldığı cevaplar sonrası şok oldu! Ermenistan gündemi altüst olacak

Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, Ermenistan ordusuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gerçeği ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:08:00 - 2021-03-01 15:17:14
ABD’li gazeteci aldığı cevaplar sonrası şok oldu! Ermenistan gündemi altüst olacak

Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı.

Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu.

Aileler, evlatlarının "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla Dağlık Karabağ'a götürüldüğünü söyledi.

Ermenistan bölgede istikarara darbe vuruyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti.

Ermenistan'a askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı
Gündem

Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı

Bayraktar TB2 SİHA'ları Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Türk SİHA'larının önlenemez ol..
Kuruluş Osman oyuncusu hastanelik oldu!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu hastanelik oldu!

Kuruluş Osman dizisinde, Malhun Hatun karakterini oynayan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, dizinin temposuna dayanamadığı için rahatsızlanarak h..
İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...
Dünya

İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, kendisine yönelik suikast iddialarının ciddi olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay