ABD’li fizikçi: Bir uzay anomalisi evreni parçalayabilir

Daily Express’in hazırladığı habere göre Prof. Brian Greene, karanlık enerjinin, Güneş’e bağımlı olan Dünya’mız için iyiye işaret etmediğini belirtti.

Gökbilimciler ne olduğu henüz bilinmeyen karanlık enerjiyi, uzayın hızla genişlemesinden sorumlu görüyor.

Evrenin temellerini araştıran uzmanların bu karanlık enerji fikrine daha fazla dikkat ettiğini belirten Green, “Şu anda karanlık enerjinin uzaktaki galaksileri, birbirinden daha da uzaklaştırdığını biliyoruz.” diye konuştu.

57 yaşındaki Prof. Brian Greene, bu durumun daha da hızlanabileceğini ve yaşamın var olması için etrafında döndüğü yıldıza bel bağlayan Dünya gibi gezegenlerde sorun yaratabileceğini açıkladı.

Matematikçi Greene, karanlık enerjinin bununla da yetinmeyeceğini belirterek elektronları atom çekirdeklerinden uzaklaştırıp maddeyi bile parçalayabileceğini bildirdi.