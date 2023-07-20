ABD'li bilim insanları etkisini kanıtladı: Her lokması ömrünüze 30 dk. ekliyor! Sıcak havalarda büyük fırsat

Fıstık ezmesi sporcular için vazgeçilmez besinler arasında yer alır. Bunun sebebi içerdiği protein miktarıdır.



Fıstık esmesinde doğmamış yağ oranı da oldukça yüksektir. Bu da kalp sağlığı için faydalıdır. Doymamış yağlar aynı zamanda tip 2 diyabetinin meydana gelmesinde de önleyici bir etkiye sahiptir.

Hafızayı güçlendiricidir.

Seratonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Depresyon gibi durumları engelleyicidir.

Sıcak havalarda iyi geliyor!

Fıstık ezmesini ekliyoruz ve dondurucuda 3-4 saat kadar donduruyoruz. Daha sonra kalıplardan çıkartıp benmari şeklinde erittiğimiz bitter çikolatayı bardağa koyup tüketebilirsiniz.

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