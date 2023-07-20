  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile ABD'li bilim insanları etkisini kanıtladı: Her lokması ömrünüze 30 dk. ekliyor! Sıcak havalarda büyük fırsat
Kadın - Aile

ABD'li bilim insanları etkisini kanıtladı: Her lokması ömrünüze 30 dk. ekliyor! Sıcak havalarda büyük fırsat

Yeniakit Publisher
2023-07-20 21:38:00 -
ABD'li bilim insanları etkisini kanıtladı: Her lokması ömrünüze 30 dk. ekliyor! Sıcak havalarda büyük fırsat

ABD'de yapılan bir araştırmada, besinlerin sağlığımız üzerindeki etkisi ve ömrümüze nasıl yansıdığı araştırıldı. Sıcak havalarda tüketebileceğinin çok büyük bir fayda sağlayan bu besin...

Fıstık ezmesi sporcular için vazgeçilmez besinler arasında yer alır. Bunun sebebi içerdiği protein miktarıdır.

Fıstık esmesinde doğmamış yağ oranı da oldukça yüksektir. Bu da kalp sağlığı için faydalıdır. Doymamış yağlar aynı zamanda tip 2 diyabetinin meydana gelmesinde de önleyici bir etkiye sahiptir.

Hafızayı güçlendiricidir.

Seratonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Depresyon gibi durumları engelleyicidir.

Sıcak havalarda iyi geliyor!

Fıstık ezmesini ekliyoruz ve dondurucuda 3-4 saat kadar donduruyoruz. Daha sonra kalıplardan çıkartıp benmari şeklinde erittiğimiz bitter çikolatayı bardağa koyup tüketebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23