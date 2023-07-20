Canan Karatay şok eden haberi resmen paylaştı, uyardı: Skandal o iddia gündemi altüst etti! 2 kez düşünün

Kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay Koronavirüs aşısı olanlarda cilt döküntüleri, uyuz, zona ve kalp krizlerinin çok arttığını iddia etti.



Canan Karatay, katıldığı bir programda sunucunun "kızamık vakaları arttı" demesinin üzerine, kızamık vakalarının artmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Canan Karatay:

"Covid 19 aşısı olanlarda cilt döküntüleri, uyuz, zona ve kalp krizleri çok arttı."

"Covid Aşıları Gen Tedavileridir, hastalıkları arttırdı ve bunları örtbas edebilmeleri için kızamık vakaları artıyor dediler. Yapılan aşılar bağışıklık sistemini çökertti." dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara devetiye çıkaran besinleri tek tek sıraladı. Yaz aylarında serinlemek için tüketilen bu 2 meyve, şeker hastalığından karaciğer yağlanmasına kadar birçok hastalığı tetikliyor..

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YAZ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ ANCAK...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamayla karpuz ve kavun hakkında uyarılarda bulundu.

Karatay "Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor."

Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum. Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir..

EN SAĞLIKLI MEYVE...

Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir."

.Canan Karatay'ın konuşmasından satır başları şu şekildeydi:

Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten, şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir.

Kalp krizinin sebebi ürik asit yüksekliğidir, ürik asiti yükselten meyveler ise kavun ve karpuzdur.

Şimdiki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asiti yükseltir.

İçerisindeki yüksek fruktoz nedeniyle karaciğeri yağlandırır. Kalp krizi ve felç sebebi kolesterol değil, ürik asit yüksekliğidir.

Ürik asitinize ve trigliseridinize baktırın. Yalnızca kavun ve karpuz değil; pekmez, bal, gazlı içecekler ve alkol de ürik asiti yükseltir.

Özellikle beyaz duta çok dikkat edilmeli. Koyu renkli meyveler, mürdüm eriği gibi meyveler tercih edilebilir' dedi.

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